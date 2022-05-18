Почему отказывают в пособии на детей от 8 до 16 лет? Считаем доходы по формуле от государства

Размер пособия на школьников зависит от дохода Фото: Александр Подопригора / 161.RU Поделиться Поделиться





С апреля в России появилось новое пособие для семей с детьми: подать на него могут родители детей от 8 до 16 лет включительно. Заявления начали принимать в конце апреля, и уже сейчас многие столкнулись с отказами. Некоторые из них действительно неправомерны — в таком случае подать жалобу на это можно на «Госуслугах». Однако часто отказы связаны с довольно сложными правилами и условиями назначения пособия. Давайте в них разбираться.



Каким должен быть доход?

Основным критерием для признания трудной жизненной ситуации семьи всегда были доходы. Это пособие не исключение: его назначают, если доход семьи меньше прожиточного минимума. В среднем по России прожиточный минимум на душу населения на сегодняшний день — 12 654 рубля, но в каждом регионе он будет отличаться (узнать актуальную для вас сумму можно на сайте Пенсионного фонда).



От дохода зависит не только сам факт назначения пособия, но и его размер. В зависимости от дохода семьи будут получать 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка, который отличается от общего, но также может меняться в зависимости от региона. В среднем по стране в 2022 году детский ПМ составляет 12 274 рубля, то есть базовый размер пособия будет 6137 рублей. Если даже с этими деньгами доход семьи всё равно ниже прожиточного минимума на человека, выплату увеличивают до 75% (9205 рублей 50 копеек в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума.



Предполагается, что в скором времени размеры прожиточных минимумов вырастут: Владимир Путин анонсировал это еще в марте. Но пока соответствующих решений принято не было.

Как считать доход семьи?

Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. Учитываются не только зарплаты, но и доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, страховые выплаты, стипендии и гранты, денежное довольствие военнослужащих и силовиков, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам, содержание судей. Если в итоге на каждого придется меньше регионального ПМ — этому критерию семья соответствует.



Важное уточнение: 12 месяцев нужно брать не с даты подачи заявления, а отступив 4 полных месяца назад. То есть если вы хотите оформить выплату сейчас, то доход нужно учитывать с декабря 2020 по декабрь 2021 года.



— Доход учитывается с отступом несколько месяцев, потому что это связано с поступлением информации от налоговой, — объясняет первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. — У нас сейчас проактивная выплата всех мер поддержки, вам не надо нести никакие бумаги. Информация о том, какой у вас доход, поступает из налоговой и идет сейчас четыре месяца.



До недавнего времени проблема с такой схемой для многих пособий была в том, что за четыре месяца человек мог потерять доходы, лишившись работы, но при этом права на выплату не имел. Сейчас введена временная мера: если человек потерял работу после 1 марта, то его прежние доходы не учитываются. Правда, для этого нужно стоять на учете как безработный.

Почему по документам мои доходы выше?

Подоходный налог в России составляет 13%, то есть если вы получаете зарплату, то эту часть ваших денег работодатель как налоговый агент передает в ФНС — вы их на руки не получаете. Но при назначении пособия ваш доход считают до вычета налогов. Это правило прописано в постановлении, которое устанавливает условия для назначения пособия.

Например, семья состоит из одного родителя и одного ребенка. Родитель получает зарплату размером 25 тысяч рублей, и иных доходов у семьи нет. Казалось бы, на человека приходится 12 500, а значит, пособие должны назначить. Но эта сумма после вычета налога. Для того чтобы учесть доходы вместе с налогом, нужно сумму, получаемую на руки, умножить на 87% (100% зарплаты минус 13% НДФЛ). Получается, что с точки зрения государства доход семьи составляет 28 735 рублей 63 копейки, то есть 14 367 рублей 81 копейку на человека. Это больше прожиточного минимума, а значит, пособие не полагается.

— Изначально прожиточный минимум рассчитывается до вычета налогов. Почему так было сделано? Есть люди, которые сами платят налоги, например самозанятые или индивидуальные предприниматели, — говорит Татьяна Буцкая. — У них к тому же разная ставка налога. Поэтому все меры поддержки рассчитывались из дохода до вычета налогов. Налоги по большому счету — это такие же расходы. Не считается же ни ипотека, ни квартплата, ни проездной на метро. Надо понимать, что налоги — это тоже расходы, хотя я понимаю, что это тяжело принять, потому что, когда у тебя зарплата пришла одна, потом из нее налоги вынули, денег дали меньше, а ты еще и не прошел на выплаты. Кажется, что несправедливо.

Что такое правило нулевого дохода?

Относительно недавно в законе появилось требование, которое теперь распространяется на большинство детских пособий: их не назначают, если родители совсем ничего не зарабатывают. Для назначения пособий необходимо наличие у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия).



Простить отсутствие доходов могут только по объективными жизненными обстоятельствами. Сейчас в этот список входят уход за детьми в многодетной семье, уход за ребенком до 3 лет, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет, обучение на очной форме (до 23 лет), срочная служба в армии или отбывание наказания в местах лишения свободы (и 3 месяца после), лечение (3 месяца и более), официальная регистрация в качестве безработного в центре занятости населения и период от момента постановки на учет по беременности до родов.

Какие еще есть требования?

Помимо доходов, учитывается имущество семьи. Прежде наличие недвижимости никак не влияло на возможность получать пособие, а теперь ее будут оценивать вместе с доходами. Учитывается всё: квартиры, дома, земельные участки, нежилые помещения, дачи, гаражи и даже машино-места. Есть ограничения как по количеству недвижимости, так и по квадратным метрам.

Движимое имущество тоже считают: смотрят на количество техники и лошадиные силы. Учитываются автомобили, мотоциклы, трактора с комбайнами и даже лодки. Впрочем, трактор и лодку учитывают, только пока они новые, — техника старше пяти лет уже не считается.

Подробнее о требованиях к имуществу мы рассказывали в этом материале.

