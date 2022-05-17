В Курской области из минометов со стороны Украины обстреляли сахарный завод

Сахарный завод подвергся минометному обстрелу в посёлке Теткино Курской области вечером 17 мая. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, пострадавших нет. «Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Минувшим утром глава области заявил об обстреле из крупнокалиберного оружия села Алексеевка в Глушковском районе, что недалеко от границы с Украиной. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших не было.