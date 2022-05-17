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    Правительство РФ отменило коронавирусные ограничения на въезд на машине в ДНР, ЛНР и Калининградскую область

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    Правительство России отменило коронавирусные ограничения на въезд через наземные пункты пропуска на машине в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также в Грузию. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации 17 мая.

    Этот же документ разрешает транзитный проезд на автомобиле через Литву в Калининградскую область и из области в другие регионы России.

    Для поездок в Калининградскую область необходимы документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания или право собственности на недвижимое имущество.

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