Правительство РФ отменило коронавирусные ограничения на въезд на машине в ДНР, ЛНР и Калининградскую область

Правительство России отменило коронавирусные ограничения на въезд через наземные пункты пропуска на машине в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также в Грузию. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации 17 мая.



Этот же документ разрешает транзитный проезд на автомобиле через Литву в Калининградскую область и из области в другие регионы России.

