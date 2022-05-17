Россияне возглавили рейтинг покупателей недвижимости в Турции

Рейтинг иностранных покупателей недвижимости в Турции впервые возглавили россияне. Данные приводит местный Институт статистики (Türkiye İstatistik Kurumu) 17 мая.
В апреле граждане России приобрели 1 152 объекта жилой недвижимости против 547 в марте. На втором месте идут граждане Ирана (905 объектов) и Ирака (714), а также Казахстан (311) и Украина (263).
Стамбул стал самым популярным городом среди иностранцев для приобретения жилья (2 564), за ним последовали Анталья (1 970) и Анкара (333).
За четыре месяца 2022 года продажи домов иностранным гражданам увеличились на 48,9% — до 20 791. Минимальная стоимость недвижимости для получения гражданства Турции в апреле была увеличена до 400 тысяч долларов вместо прежних 250 тысяч.