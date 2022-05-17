Медведев заявил, что в случае нападения Россия способна дать «немедленный и сверхмощный ответ»

Россия не позволит развязать третью мировую, а в случае нападения даст немедленный и сверхмощный ответ. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 17 мая. В своем телеграм-канале он опубликовал кадры визита в ядерный центр в Сарове.



«Арсенал современных, надёжных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим», — написал Медведев. Он подчеркнул, что Россия вынуждена постоянно напоминать, что в случае нападения страна способна дать «немедленный и сверхмощный ответ и отразить любую агрессию».

