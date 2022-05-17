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    Медведев заявил, что в случае нападения Россия способна дать «немедленный и сверхмощный ответ»

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    64 комментария

    Россия не позволит развязать третью мировую, а в случае нападения даст немедленный и сверхмощный ответ. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 17 мая. В своем телеграм-канале он опубликовал кадры визита в ядерный центр в Сарове.

    «Арсенал современных, надёжных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим», — написал Медведев. Он подчеркнул, что Россия вынуждена постоянно напоминать, что в случае нападения страна способна дать «немедленный и сверхмощный ответ и отразить любую агрессию».

    Председатель Совбеза добавил, что Россия будет наращивать импортозамещение и внедрять отечественные разработки. «К этой работе в качестве заказчиков и организаторов должны подключиться крупные государственные корпорации и частные предприятия», — резюмировал он.

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    Комментарии (64)

    AP-SPb
    Да-да, помним как эти трусишки ответили Турции на сбитый самолет :(
    Да и с денацификацией вместо пары недель третий месяц закончить не могут.
    VVM1962
    после таких заявлений и сложившейся ситуацией в России, начинаешь понимать смысл пословицы: И кухарка может управлять государством.
    Pe⁴alno
    Я вот думаю в июне коммунальные платежи поднимут на 10% или 20% , потому как мир в труху а квиточек оплати:( и ещё как там с ценами на продукты?
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