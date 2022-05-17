    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    4 м/с, штиль

    764мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Выдергиваем через работодателей»: военный комиссар рассказал, как ловят «бегунков» от армии

    1008
    2 комментария

    Число уклонистов, которые бегают от армии, так называемых «бегунков», за последние десять лет сократилось. Выявлять их помогают работодатели, рассказал исполняющий обязанности военного комиссара Санкт-Петербурга полковник Олег Мазурин.

    «Бегунки транзитные, которые приезжают учиться в Петербург, заканчивают обучение, с учета не снимаются, а в том городе, куда приехали, на учет не встают, и между двумя субъектами растворяются. Мы их находим. В любом случае они идут зарабатывать деньги, официально, как правило, работодатель нам о них заявляет, и мы их через работодателя выдергиваем в военные комиссариаты для постановки на учет, и они отправляются служить», — рассказал 17 мая Мазурин в эфире канала «Санкт-Петербург».

    По его словам, если человек таким образом «добегает» до 27 лет, не имея законных оснований не служить, то в армию уже не попадает — получит справку.

    «В государственных структурах он не устроится на работу в течение 10 лет. Через десять лет можно будет получить военный билет», — пояснил Мазурин.

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    07A
    Я как только такого уклониста выявляю, сразу же докладываю куда следует! Это моя гражданская позиция!
    CZE-RUS
    Сейчас, наверное, лучше побегать. Здоровее будешь.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close