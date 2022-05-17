«Выдергиваем через работодателей»: военный комиссар рассказал, как ловят «бегунков» от армии

Число уклонистов, которые бегают от армии, так называемых «бегунков», за последние десять лет сократилось. Выявлять их помогают работодатели, рассказал исполняющий обязанности военного комиссара Санкт-Петербурга полковник Олег Мазурин.



«Бегунки транзитные, которые приезжают учиться в Петербург, заканчивают обучение, с учета не снимаются, а в том городе, куда приехали, на учет не встают, и между двумя субъектами растворяются. Мы их находим. В любом случае они идут зарабатывать деньги, официально, как правило, работодатель нам о них заявляет, и мы их через работодателя выдергиваем в военные комиссариаты для постановки на учет, и они отправляются служить», — рассказал 17 мая Мазурин в эфире канала «Санкт-Петербург».

