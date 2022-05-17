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    Закон о бесплатном проезде детей до 7 лет в электричках приняла Госдума в первом чтении

    867
    3 комментария

    В России дети до семи лет включительно смогут бесплатно ездить в электричках, не занимая отдельного места. Законопроект приняла в первом чтении Госдума 17 мая.

    Пояснительная записка гласит, что частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Скидка от 50 до 75 процентов действует на территории 48 субъектов, в остальных регионах ее нет вовсе, пишет РИА Новости.

    Законопроект приводит к единообразию норму о бесплатном проезде детей в пригородных электричках по аналогии с городским транспортом.

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    Комментарии (3)

    veteran78
    Благодать на нас снизошла .
    Alex000
    А ездить бесплатно всё равно будут дети до 70.
    VKuser189750944
    Давно пора . Сидят в электричках мамаши , на соседних местах дети малолетние . Рядом старики возрастные стоят . И ни один мускул у родительниц не дрогнет , чтобы ребенка на руки взять и место пожилому человеку уступить . РЖД , в свою очередь , экономит на дополнительных электричках в часы пик .
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