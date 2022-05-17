Закон о бесплатном проезде детей до 7 лет в электричках приняла Госдума в первом чтении

В России дети до семи лет включительно смогут бесплатно ездить в электричках, не занимая отдельного места. Законопроект приняла в первом чтении Госдума 17 мая.



Пояснительная записка гласит, что частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Скидка от 50 до 75 процентов действует на территории 48 субъектов, в остальных регионах ее нет вовсе, пишет РИА Новости.

