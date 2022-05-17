Группировка сотрудников СПбГУ скрывала перерасход электричества. Дело было в дамском автомобиле

Группировка сотрудников СПбГУ была поймана на перерасходе электричества. Коллеги помогли зарядить электромобиль и получили выговоры.
О замечании инженеру-исследователю Александре Королевой сообщили на ректорском совещании 11 мая. В апреле был зафиксирован случай самовольного подключения электромобиля Королевой к силовой элетророзетке в научном парке.
Техническую возможность данного процесса помог обустроить сотрудник физического факультета Александр Иевлев. Он осуществил монтаж необходимого удлинителя. Иевлеву объявлен выговор.
Инженер учебной лаборатории лазерной химии и лазерного материаловедения Алибек Яралиев, являясь материально ответственным лицом, препятствовал проведению инвентаризации, за что также получил выговор.