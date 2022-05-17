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    Группировка сотрудников СПбГУ скрывала перерасход электричества. Дело было в дамском автомобиле

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    12 комментариев

    Группировка сотрудников СПбГУ была поймана на перерасходе электричества. Коллеги помогли зарядить электромобиль и получили выговоры.

    О замечании инженеру-исследователю Александре Королевой сообщили на ректорском совещании 11 мая. В апреле был зафиксирован случай самовольного подключения электромобиля Королевой к силовой элетророзетке в научном парке.

    Техническую возможность данного процесса помог обустроить сотрудник физического факультета Александр Иевлев. Он осуществил монтаж необходимого удлинителя. Иевлеву объявлен выговор.

    Инженер учебной лаборатории лазерной химии и лазерного материаловедения Алибек Яралиев, являясь материально ответственным лицом, препятствовал проведению инвентаризации, за что также получил выговор.

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    Комментарии (12)

    Гротеск
    слово халява применительно и к дровам и к бензину и к электричеству в равной степени...
    173123212
    Чисто ради любопытства... А сколько киловатт нужно для зарядки электромобиля?
    Dmitry Antonov
    При всём моём отношении к нынешнему СПБГУ, не могу не отметить мелочность размещенной негативной фактуры, даже для Фонтанки.
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