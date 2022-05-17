Громко пищат и плохо летают. Граждан попросили не тревожить слётков, которые начинают взрослую жизнь

В Росприроднадзоре по СЗФО попросили не беспокоить слётков — молодых птиц, которые только начали вылетать из гнезда. Громкий писк и отсутствие некоторых перьев не должны пугать.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа 17 мая, юных крылатых можно будет нередко видеть с мая по июль в парках, скверах и дворах. Они держатся недалеко от гнезда и передвигаются по веткам или земле.
Росприроднадзор по СЗФО
«Это естественный период начала самостоятельной жизни, когда птицы осваивают навыки добычи пищи, учатся летать. Нельзя путать их с выпавшими из гнезда птенцами и оказывать помощь», — добавили в Росприроднадзоре.
Там отметили, что забирать птиц домой или пытаться передать в ветеринарную клинику не стоит, поскольку обычно это приводит к их гибели. Без специальных знаний и навыков самостоятельно выкормить слётка — непосильная задача.
Помощь крылатому можно оказать лишь тогда, когда видны повреждения или же его атакуют другие животные.