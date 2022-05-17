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    «Поздравляю с покупкой автомобиля». На площади Победы в Петербурге каршеринг совершил кувырок

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    3 комментария

    Перевертыш красуется на площади Победы в Петербурге днем 17 мая. Не смог удержаться на колесах каршеринг. Водитель, судя по свидетельствам очевидцев и фото в соцсетях, отделался испугом.

    На кадрах видно, что пострадала машина сервиса «Делимобиль». На присланных в редакцию «Фонтанки» снимках водитель находится внутри машины.

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    На фотографиях в паблике «ДТП и ЧП» он уже стоит снаружи. «Поздравляю с покупкой автомобиля», — шутит один из комментаторов. Полиция приехала на место аварии мгновенно. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии (3)

    sektor7
    Я тоже присоединяюсь к поздравлению 😂
    Olen
    Что ни ДТП с каршерингом, так очередной "уникум" за рулём.
    Белым днём на сухой дороге перевернуть авто. Захочешь, не факт что получится.
    Их в инкубаторе что ли выращивают специально для каршеринга?
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