«Поздравляю с покупкой автомобиля». На площади Победы в Петербурге каршеринг совершил кувырок

Перевертыш красуется на площади Победы в Петербурге днем 17 мая. Не смог удержаться на колесах каршеринг. Водитель, судя по свидетельствам очевидцев и фото в соцсетях, отделался испугом.
На кадрах видно, что пострадала машина сервиса «Делимобиль». На присланных в редакцию «Фонтанки» снимках водитель находится внутри машины.
На фотографиях в паблике «ДТП и ЧП» он уже стоит снаружи. «Поздравляю с покупкой автомобиля», — шутит один из комментаторов. Полиция приехала на место аварии мгновенно. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.