Экс-футболист «Зенита» Шкртел завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Бывший игрок «Зенита» Мартин Шкртел объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 37 лет. Об этом 17 мая сообщили в социальных сетях петербургской команды.
«Мы благодарим Мартина за четыре года в «Зените», за 113 матчей, 5 голов, за первое чемпионство в российской истории, игры группового этапа победного Кубка УЕФА и за теплые слова в адрес сине-бело-голубых и Петербурга каждый раз, когда он приезжал в наш город в качестве футболиста «Ливерпуля» и «Фенербахче», а также болельщика на Евро-2020», — написали в телеграм-канале «Зенита».
«Потрясающая карьера, братэ! Гордись собой! И теперь наслаждайся второй частью жизненного пути», — заявил действующий футболист «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен.
Мартин Шкртел официально пока числится игроком «Спартака» из Трнавы. Последним матчем в карьере должна стать игра чемпионата Словакии 21 мая. Сам футболист заявил, что заканчивает из-за проблем со здоровьем, но не уточнил, каких именно.
Шкртел стал игроком «Зенита» в 2004 году. Спустя 3,5 года он перешел в «Ливерпуль», где провёл следующие восемь с половиной лет. После этого Мартин играл за «Фенербахче и «Истанбул». Играл за сборную Словакии с 2004-го по 2019 год.