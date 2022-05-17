Экс-футболист «Зенита» Шкртел завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Бывший игрок «Зенита» Мартин Шкртел объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 37 лет. Об этом 17 мая сообщили в социальных сетях петербургской команды.



«Мы благодарим Мартина за четыре года в «Зените», за 113 матчей, 5 голов, за первое чемпионство в российской истории, игры группового этапа победного Кубка УЕФА и за теплые слова в адрес сине-бело-голубых и Петербурга каждый раз, когда он приезжал в наш город в качестве футболиста «Ливерпуля» и «Фенербахче», а также болельщика на Евро-2020», — написали в телеграм-канале «Зенита».

