Суд в Петербурге наказал гражданина с плохой кредитной историей, который оскорблял судью и угрожал гранатомётом

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города 17 мая, два года назад банк «Сетелем» подал иск к петербуржцу из-за 260 тыс. рублей, который тот задолжал по кредиту. Дело решилось в пользу банка, что не вполне устроило ответчика.



Будучи пьяным, в конце мая 2021 года он позвонил по «экстренному» номеру 112 и, общаясь с оператором, начал оскорблять судью, принявшего решение не в его пользу, угрожая применением гранатомёта и гибелью людей.