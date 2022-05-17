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    Суд в Петербурге наказал гражданина с плохой кредитной историей, который оскорблял судью и угрожал гранатомётом

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    2 комментария

    Кировский райсуд Петербурга отправил на обязательные работы мужчину, который грозил применить гранатомёт и «сделать теракт».

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города 17 мая, два года назад банк «Сетелем» подал иск к петербуржцу из-за 260 тыс. рублей, который тот задолжал по кредиту. Дело решилось в пользу банка, что не вполне устроило ответчика.

    Будучи пьяным, в конце мая 2021 года он позвонил по «экстренному» номеру 112 и, общаясь с оператором, начал оскорблять судью, принявшего решение не в его пользу, угрожая применением гранатомёта и гибелью людей.

    «Если вы, короче, не сделаете то, что я прошу, люди погибнут. Я сделаю теракт», — объяснял мужчина в трубку оператору. Высказывания привели к тому, что серьёзность намерений горожанина отправились проверять полицейские.

    Кировский райсуд Петербурга признал лжеминёра виновным в преступлениях, предусмотренных второй частью 297-й статьи и первой частью 207-й статьи УК РФ («Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия» и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

    Мужчина полностью признал вину, раскаялся и принёс извинения. Суд установил, что ранее он не был судим, а также помогает совершеннолетнему сыну с инвалидностью. В качестве наказания ему назначили обязательные работы сроком на 320 часов.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    На восточный фронт! Однозначно!
    267011328
    а банкам которые обворовывают народ 30 лет-ничего...зыко.за ссср придётся ответить. людоеды...
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