«ВКонтакте» запустила приложение «VK Мессенджер»

Мессенджер позволяет общаться как с друзьями из соцсети, так и с контактами из телефонной книги. «Пользователям доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией и даже переводить деньги», — рассказали в компании 17 мая.

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила собственный «VK Мессенджер». Приложение доступно для iOS и Android.

Также «VK Мессенджер» позволяет скрывать время последней активности и создавать фантом-чаты, переписка из которых будет исчезать спустя некоторое время.

На данный момент мобильный «VK Мессенджер» доступен в бета-версии и будет оперативно развиваться и получать новый функционал, пообещали представители социальной сети.