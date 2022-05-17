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    «ВКонтакте» запустила приложение «VK Мессенджер»

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    2 комментария

    Социальная сеть «ВКонтакте» запустила собственный «VK Мессенджер». Приложение доступно для iOS и Android.

    Мессенджер позволяет общаться как с друзьями из соцсети, так и с контактами из телефонной книги. «Пользователям доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией и даже переводить деньги», — рассказали в компании 17 мая.

    Также «VK Мессенджер» позволяет скрывать время последней активности и создавать фантом-чаты, переписка из которых будет исчезать спустя некоторое время.

    На данный момент мобильный «VK Мессенджер» доступен в бета-версии и будет оперативно развиваться и получать новый функционал, пообещали представители социальной сети.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Мессенджер от товарища майора.....
    Гротеск
    значит в чебурнете без мессенджера не останемся...
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