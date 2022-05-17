«Если загоняться, можно упасть в депрессию». Интервью с главным джокером «Зенита» Александром Ерохиным

О четвертом подряд чемпионстве, матче со «Спартаком» и своей безупречной репутации в интервью отделу спорта «Фонтанки» рассказал футболист «Зенита» Александр Ерохин.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





В апреле «Зенит» объявил о подписании нового двухлетнего контракта с Александром Ерохиным. Прошло все без лишней шумихи — как и все, что касается Ерохина. Александр всегда кажется спокойным и умиротворенным. При этом в «Зените» сложно найти другого такого человека, который бы мог выйти на поле в любой момент и переломить ход неудачного матча — забить самому или ценой травмы добиться спасительного пенальти, как это было в недавнем матче со «Спартаком».



— Для вас же это тоже четвертое чемпионство подряд. Как ощущения?





— Положительные, конечно! Очень рад и за команду, и за себя, и за болельщиков, потому что это все равно радость и яркие эмоции, которые необходимы. Сейчас сезон не закончен, но на позитивной волне проще готовиться.

— «Динамо» заставило понервничать?

— «Динамо» в этом году большую часть чемпионата нас преследовало, и были отрезки, когда приближалось. В трудные моменты мы собирались, перебарывали ситуацию и снова создавали отрыв.



— Какой момент был самым сложным?

— Сложно ответить. Мы готовились, играли, иногда, конечно, недобирали очки, где должны были выигрывать, старались в следующих матчах не совершать такие ошибки.

— Запомнился матч в Грозном, где «Зенит» выиграл впервые за несколько лет, и сделал это в тот момент, когда это было очень нужно. Была ли это та самая игра, которая показала, что вы готовы к чемпионству?



— Да, в Грозном всегда непростые матчи были. И здесь был такой момент: если бы мы сыграли вничью или, не дай бог, проиграли, было бы сложнее. Опять же это один из тех моментов, когда команда вышла биться друг за друга. Не все получалось, но главное, что мы добились положительного для нас результата.



— В чемпионском матче с «Локомотивом» Михаил Кержаков заставил вас понервничать?



— Во-первых, это футбол, здесь без ошибок не бывает. Самое главное, как ты это переживёшь и как тебя поддержит команда, поэтому его все ребята поддержали, в том числе результатом, переломив матч и одержав волевую победу. Во-вторых, мы никогда в нем не сомневались. Он также всегда поддерживает нас. Михаил же часто выручал команду, например в Краснодаре был эпизод, когда он перевел мяч в перекладину в самом начале матча. Если бы начинали с 0:1, было бы сложнее: молодая команда, свои болельщики, побежали бы. А тут остались 0:0.



— В недавнем матче со «Спартаком» команда выглядела расслабленной, особенно в первой половине матча, пока не пропустили. Не хватило эмоций?

— Возможно, где-то не хватало накала и взрыва, за счёт которого мы выигрывали многие матчи и забивали голы. Много эмоций было потрачено по ходу сезона для завоевания чемпионства. Сначала достаточно много контролировали мяч, но в завершающей стадии создавали мало вариантов для того, чтобы забить. В конце первого и начале второго тайма «Спартак» стал действовать острее, поэтому и нам нужно было прибавлять в этом плане.



— Вообще насколько сложно себя мотивировать, когда ты уже чемпион?

— Все профессионалы — и на тренировках, и в играх никто себе слабину не давал, работали на максимуме. Сезон длинный, и пройти весь турнир на одном эмоциональном и физическом уровне непросто, особенно в концовке.

— Вы опять удачно сыграли, выйдя на замену. Сильно пострадали в момент столкновения с Селиховым (вратарь «Спартака». — Прим. ред.)? Не хотели ли сами пробить пенальти?

— К сожалению, влетело мне в колено опорной ноги всем весом с внешней стороны. Даже если бы и хотел пробить, то не смог бы, сразу почувствовал, что продолжить игру не смогу. Завтра будет более понятна степень повреждения.



— Отличаются ощущения этого чемпионства от того, что было 4 года назад?



— Любое чемпионство непростое, кто бы и что ни говорил. Каждый раз это нелегкий путь. К тому же какие бы у наших соперников ни были удачные или неудачные серии, именно на «Зенит» все и всегда выходят с удвоенной энергией. Обыграть чемпионов — это же престижно.



— Аршавин в эфире «Матч ТВ» сказал, что как работника клуба его радует четвертое подряд чемпионство, но это говорит о слабой конкуренции в чемпионате. Вам лично не хотелось бы более напряженной борьбы?

— Я бы не сказал, что конкуренция слабая или ее нет. Мы стали чемпионами за три тура до конца в том числе благодаря осечке прямого конкурента. Если бы не то самое неожиданное поражение «Динамо» от «Урала», борьба могла бы быть до последнего тура. По ходу сезона соперники к нам приближались на одно очко, когда-то шли вровень. В такие моменты все зависит от психологической устойчивости.

— Чемпионат России все чаще стали сравнивать с Германией, где есть «Бавария» — и все остальные. Василий Уткин в своем телеграм-канале поздравил «Зенит» с чемпионством-2023. У «Зенита» вправду нет конкурентов и не будет в ближайшее время?





— Сложно сказать, как сложится следующий сезон. Если сравнивать с чемпионатом Германии, то многие немецкие команды и помимо «Баварии» очень уверенно себя чувствуют в Европе. В России тоже есть клубы, которые смотрятся достаточно интересно. Нет ни одного соперника, с которым «Зенит» мог бы себе позволить сыграть на одной ноге. В каждом матче нужно выкладываться на 100%.

— Этот сезон вновь заставил много говорить о судействе. Как вы оцениваете его уровень сейчас?

— Я вижу, что претензий к судьям много. Когда на поле — обычно это эмоции. Иногда они переполняют, и кажется, что где-то что-то несправедливо.

— Есть, куда стремиться?

— Всегда есть, даже когда кажется, что все идеально.



— Вы уже привыкли к VAR, к длинным паузам, на которые тоже многие жалуются?

— Период адаптации прошел. Поначалу было непонятно: забиваешь, тебя переполняют эмоции, но нужно подождать — засчитают или нет. Сейчас уже спокойнее воспринимаются эти паузы, но хотелось бы, чтобы они были покороче.

— В Лиге чемпионов в этом сезоне «Зенит» мог добиться большего?



— Думаю, да. Шансы у нас были. В Лиге Европы с «Бетисом» мы тоже смотрелись неплохо и могли рассчитывать на большее.



— Получается двоякая ситуация: в чемпионате России вы всегда фавориты, выходите с позиции силы, а в Лиге чемпионов — все наоборот. Психологически это поддавливает вас?

— Команды, которые играют в Лиге чемпионов, — это команды-лидеры своих стран или команды, которые прошли серьезный отбор через квалификационные раунды. У них точно такая же философия, мысли и настрой победителей, которые хотят выиграть. Здесь встречаются эмоционально и психологически более сильные команды, поэтому с чемпионами из топ-лиг всегда сложнее.

— С какими эмоциями встретили новость о том, что в следующем сезоне «Зенит» снова не сыграет в еврокубках?

— Естественно, это неприятно. Лига чемпионов — это вершина клубного футбола, и всем футболистам хочется там играть. Мы играем в футбол, нам остается это принять и готовиться. Когда появится возможность там сыграть, мы будем к этому стремиться, стараться выйти в еврокубки. В любом случае это не самое позитивное решение, но мы все равно будем играть дальше, тренироваться. В данном случае мы все должны выполнять свою работу.



— Удается отвлечься от грустных мыслей?

— Стараюсь отвлекаться за счет тренировок и игр. Конечно, если загоняться, то можно упасть в депрессию или психологическую яму, поэтому нужно работать и смотреть на будущее с позитивом.

— Как изменился «Зенит» за эти четыре года?

— Любая команда — это живой организм, который всегда меняется, совершенствуется. К тому же 4 года — это достаточно долгий путь. Каждые полгода есть трансферное окно, поэтому состав сильно поменялся. Кто-то уходил, какие-то позиции усиливались. Сейчас у нас отличный коллектив, все ребята поддерживают друг друга, проблем нет. Команда в каждый из сезонов была сплоченная, дружная. Просто если бы были какие-то проблемы внутри команды, то, думаю, и чемпионств бы не было.

— Вы как изменились за эти годы?

— В любом случае каждый футбольный год — это опыт, знание, понимание каких-то процессов и всего происходящего. Каждый человек меняется, старается стать каждый год лучшей версией самого себя с помощью тренировок, работы с психологией. Все меняются, никто не стоит на месте.



— У вас получается становиться лучше?

— Если продолжаю играть в «Зените», то, думаю, да. Когда команда растет, развивается, старается прибавлять из года в год, то и каждому игроку нужно развиваться, чтобы соответствовать уровню, чтобы продолжать играть за «Зенит».

— У вас за это время несколько раз менялась роль в команде. Как вы к этому относитесь? Насколько вы гибкий в этом плане человек?

— То, что от меня зависит, я стараюсь делать по максимуму: и в тренировочном процессе, и в играх, и в бытовом плане. Задача каждого футболиста, находящегося в команде, — помогать «Зениту» стать чемпионом. Это первостепенная задача, дальше уже каждый в индивидуальном плане что-то хочет привнести для себя.

— Просто кто-то выполняет тренерские установки безропотно, а, например, Дриусси был недоволен новой позицией и активно об этом высказывался. Вам что ближе?

— Ну смотрите. Тот же Дриусси, даже если был чем-то недоволен, он все равно выходил, играл и показывал свои лучшие качества на любой позиции. Поэтому, я думаю, каждый может быть в каких-то моментах собой недоволен, в каких-то — тренером, но в любом случае ты обязан выходить и проявлять свои лучшие качества на поле. Нужно соответствовать уровню «Зенита». Внутри каждого может быть какой-то протест, но свои обязанности ты должен выполнять.



— Допустимо ли у вас спорить с Семаком?

— Я думаю, что диалог между тренером и игроком может быть всегда. И на тренировках, например, если кому-то что-то непонятно, игрок может спросить: почему так? Это нормальный футбольный процесс, я считаю, и он должен быть. Если игроки с тренером не будут разговаривать, то это путь в никуда. Общение в любом случае должно быть и в контексте футбола, и в контексте бытовых каких-то взаимоотношений. И Семак нас выслушивает и отвечает на вопросы, если они есть.

— Ожидали, что Азмун уйдет уже этой зимой?

— Ну... он сам принял такое решение. Да, Сердар очень сильный форвард, и те качества, которые у него есть, сильно помогали команде. Он принял такое решение. То, что «Зенит» стал чемпионом и продолжил играть в тот футбол, который показывал весной, означает, что команда правильно отреагировала на его уход.



— После завоевания чемпионства он как-то дал о себе знать? Поздравил?



— Конечно. Он хороший парень, мы с ним еще до «Зенита» вместе играли и в самом «Зените» столько лет провели. О нем только хорошие, добрые отзывы. Всегда отлично общались с ним.



— Не было опасений, что его уход скажется на результатах команды?

— Уход любого игрока может сказаться каким-то образом. Опять же это все зависит от команды, как она отреагирует на это. И те, кто выходил на поле после, делали свое дело хорошо.

— А у вас не было сомнений в Сергееве? Вот у Дзюбы были, как известно. Все-таки это игрок, который до этого сезона всегда играл в низших лигах.

— Так практически про каждого новичка «Зенита» говорят, что это другой уровень, что здесь сложно. Много футболистов прошло через «Зенит». Кто-то закреплялся, проявлял свои качества, кто-то наоборот. Тут уже от игрока зависит. Задача команды — сократить период адаптации новичков, которые приходят, а уже от их характера зависит, как они себя проявят. Вы сами видите по результатам, что Ваня вписался в команду, проявляет себя хорошо, как будет дальше — зависит только от него.

— Насколько дружелюбная, приветливая атмосфера в «Зените» сейчас? — Она всегда была нормальная. Редко было, чтобы кто-то из новичков некомфортно себя чувствовал. В большинстве случаев между игроками всегда были хорошие отношения.



— Начало сезона для вас получилось крайне удачным и в клубе, и в сборной. Вас как только ни называли: Медведев называл вас «Мистер скорострельность», Ракицкий — «Модричем». Какая характеристика понравилась вам больше всего?

— Я думаю, что и ребята, и Александр Иванович все это в шутку говорили. И это нормально, особенно когда команда побеждает.



— Для вашей карьеры вообще характерны подобные вспышки результативности. Есть у вас объяснение этому?

— В какие-то моменты одни ребята выходят на первый план, в другие периоды — другие. Здесь нет ничего сверхъестественного. И тогда, и сейчас мы готовы помогать. Для того и тренируюсь, и поддерживаю форму, чтобы в сложные для команды периоды выкладываться, постараться минимизировать потерю очков, чтобы команда всегда наверху была.



— Сейчас вас называют главным джокером «Зенита». С одной стороны, вовремя выйти со скамейки и усилить игру, принести результат — это очень важное умение, а с другой — вас самого такая роль устраивает?

— Конечно, каждый хочет играть как можно больше, и я не исключение. Но в то же время выйти на 10–15 минут и добавить команде энергии, забить необходимый гол, сохранять мотивацию на каждый матч — это тоже не так уж просто. В карьере каждого футболиста бывают разные периоды. Где-то в одной роли участвую, где-то в другой. Сколько бы ни находился на поле, стараюсь выжать максимум из этого.





— Вы обычно выходите на замену с каким-то конкретным планом?

— Как правило, да. Я не в каждом матче выхожу играть нападающего или атакующего игрока. Иногда, исходя из того, как складывается матч, тренер выпускает в опорную зону справа, слева, в центре, в нападении либо под нападающим. Исходя из тех задач, которые тренер ставит перед выходом, и идет посыл: удержать, успокоить игру или добавить чего-то. Поэтому, когда выхожу ближе к атаке, стараюсь, чтобы за то время, которое у меня есть, были один-два момента для реализации, играть ближе к штрафной, чтобы можно было угрожать воротам.

— Все отмечают ваше особенное умение забивать в касание. Вы таким образом забиваете около 80% голов. Это как-то отрабатывается или это врожденное качество?

— В любом случае мы каждый день тренируемся и это тоже отрабатываем. У каждого игрока есть какие-то сильные качества, за счет которых он играет, которые лучше получаются, более выражены. Поэтому, если получается забивать в касание, надо этим пользоваться. Каждый должен использовать то, что у него лучше получается.



— Вы недавно подписали новый контракт до 2024 года. Почему решили остаться?

— Клуб проявил заинтересованность в том, чтобы я остался. И для меня «Зенит» всегда в приоритете. Было обоюдное желание. Даже обошлись без слишком сложных переговоров. Основные позиции обговорили достаточно быстро и обсуждали технические моменты.

— На одном из спортивных сайтов самым заплюсованным комментарием к новости о вашем продлении стала такая реплика: «Один из самых кристально чистых с репутационной точки зрения игроков в российском футболе». И ведь правда, вы ни разу не были замечены ни в скандалах, ни в конфликтах, ни в спорах. Как у вас это получается?





— Не сказал бы, что прям кристально чистый. Идеальных людей не бывает. У меня в жизни разные моменты случались, но просто глобальных потрясений или выходок или еще чего-нибудь не было, к счастью. Я всегда стараюсь, во-первых, оставаться самим собой. Во-вторых, я всегда понимаю, что на нас смотрит и подрастающее поколение, и болельщики. Поэтому мне всегда хотелось подавать положительный пример, чтобы ребята, которые хотят играть в футбол, тоже понимали, что во многих ситуациях нужно оставаться человеком, быть справедливым.



— Скажите еще, что и штрафов ПДД нет?

— Да почему? У всех они, наверное, есть. Все мы люди, и где-то такие ситуации со всеми случаются.

— Вот, например, на дороге какая-то возникает спорная, конфликтная ситуация. Человек из другой машины начинает вам что-то кричать. Вы ответите?

— В зависимости от ситуации. Но такого, чтобы просто на ровном месте открыть окно и на кого-то наорать, послать или еще что-то, я не сделаю. Если человек как-то глобально не прав или какая-то опасная ситуация могла возникнуть, тогда, конечно, нужно говорить об этом.

— В 2024-м, когда закончится ваш новый контракт с «Зенитом», вам будет 34 года. О будущем уже задумываетесь?



— Пока стараюсь не задумываться о возрасте. На данный момент есть силы, мотивация, желание играть дальше. Буду играть, насколько позволит здоровье и смогу оставаться на высоком уровне.

— Стало ли с возрастом сложнее ли переносить физические нагрузки на сборах, на тренировках?

— Наверное, стало больше понимания, как готовиться правильнее, чтобы минимизировать вероятность травмы и перегруза мышц и организма, потому что в молодом возрасте стопа нет. Сейчас ты понимаешь, что может вызывать ненужные повреждения или дискомфорт, который не позволит играть. Стало больше понимания, как готовить себя, как восстанавливаться, как индивидуально тренироваться. Что касается переносимости нагрузок и темпа, то на данный момент никаких проблем нет.



— Как-то один хоккеист рассказывал мне, как в молодости они засиживались в клубах до утра, а потом шли на тренировки и спокойно занимались, а после тридцати он стал понимать, что провернуть так уже не получится.





— В современном футболе так в принципе не получится, потому что все равно другая интенсивность нагрузок на тренировках. В любом случае всегда нужно держать себя в руках в этом плане. И в принципе профессиональный спортсмен, думаю, не должен злоупотреблять какими-то вечеринками.

— Ну все же мы были молодыми и понимаем, как это бывает...

— Конечно, на какое-то восстановление травм понадобится больше времени, потому что раньше во дворе играешь, подвернешь голеностоп и, не задумываясь, с опухшим голеностопом бежишь дальше тренироваться или играть. Сейчас уже есть тейпы и все остальное, понимаешь, что нужно до конца восстановиться и не усугублять. Понимаешь, что это может затянуться. Поэтому в этом плане бережнее к себе относишься.

— Вы организуете детские турниры в Барнауле. Почему решили это делать?



— Если не ошибаюсь, пятый или шестой год подряд проходит турнир. Совместно с ребятами, которые являются организаторами, как-то поговорили и решили, что это отличная мотивация для ребят. На самом деле сейчас собирается много команд: из Сибири, Казахстана, других мест. В финальные дни там полные трибуны собираются. Я рад, что это вызывает положительные эмоции у детей и родителей. Посмотрим, как будет в дальнейшем. На данном этапе я думаю, что какую-то пользу этот турнир приносит.

— Вы выступаете как лицо турнира или финансово тоже вкладываетесь?

— Стараюсь максимально поддерживать турнир, чтобы у непосредственных организаторов и у участников ни в чем не было нужды. Предоставляю все кубки, медали, подарки победителям и всем участникам. Что касается освещения турнира — помогает «Зенит». Организаторы занимаются площадками, проживанием, передвижением ребят.

— В некоторых интервью вас спрашивали о разных увлечениях. Вы вспоминали, в том числе, про вейкбординг и еще какие-то активности, которыми вы пока не можете заниматься из-за ограничений в контракте. И мне показалось, что в ваших словах прозвучало небольшое сожаление, что контракт вас так сковывает.





— Естественно, я профессиональный спортсмен и с самого начал моей карьеры прекрасно понимал, что, если я покатаюсь на лыжах и получу травму, это не есть хорошо. У меня есть ответственность и обязанности. Так не должно быть, чтобы игрок в отпуске получал травму. Что касается по-настоящему экстремальных видов спорта, с парашютом прыгнуть или с тарзанки, я, наверное, даже не будучи профессиональным спортсменом, на такое не решился бы. А так, конечно, иногда хочется и на лыжах покататься, и еще чем-то подобным заняться. В будущем обязательно наверстаю.



Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

