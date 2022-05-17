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    Девушка попала под колёса «Шкоды» на Наставников. Зелёный горел и ей, и водителю

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    2 комментария

    Кроссовер отправил в больницу девушку, переходившую дорогу в Красногвардейском районе Петербурга 17 мая.

    Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, ДТП с участием пешехода произошло на проспекте Наставников немногим позже одиннадцати часов утра. Девушку на регулируемом переходе сбил автомобиль «Шкода Йети».

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    Водитель проследил, как пострадавшую грузили в скорую, и дождался полицию. По предварительным данным, в больницу девушку увезли в состоянии средней степени тяжести.

    В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» очевидец случившегося рассказал, что она переходила дорогу на разрешённый сигнал светофора, автомобилю также горел зелёный.

    «У обоих был зелёный. Водитель поворачивал с Ленской на Наставников, а девушка переходила на зелёный», — пишет в группе Виталя.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии (2)

    А13579
    Пешеходы, не пишите статьи о дорожном движении, у вас это нелепо получается. При повороте водитель обязан пропустить пешехода и не важно, какой свет был на светофоре. А картину, когда водитель законно ехал на зелёный, пешеход законно шёл на зелёный и они чуть не встретились, я однажды видел, но по причине неисправности светофора, горевшего зелёным в обе стороны. К данному случаю это не относится.
    274491063
    По зеленому сигналу у пешехода преимущество. Водитель должен был пропустить девушку.
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