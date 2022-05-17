Девушка попала под колёса «Шкоды» на Наставников. Зелёный горел и ей, и водителю

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, ДТП с участием пешехода произошло на проспекте Наставников немногим позже одиннадцати часов утра. Девушку на регулируемом переходе сбил автомобиль «Шкода Йети».

Кроссовер отправил в больницу девушку, переходившую дорогу в Красногвардейском районе Петербурга 17 мая.

Водитель проследил, как пострадавшую грузили в скорую, и дождался полицию. По предварительным данным, в больницу девушку увезли в состоянии средней степени тяжести.



В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» очевидец случившегося рассказал, что она переходила дорогу на разрешённый сигнал светофора, автомобилю также горел зелёный.

