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    Песков не исключил возможность разблокировки Instagram*. Как вы к этому относитесь?

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    2 комментария

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности разблокировки проектов корпорации Meta** (признана в РФ экстремистской) в России.

    «Честно говоря, я бы этого не исключал», — сказал Песков журналистам 17 мая (цитата по ТАСС).

    Опрос показал, что более трети россиян после блокировки перестали пользоваться соцсетью Instagram* (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской), передаёт ТАСС.

    «Пользоваться Instagram перестали 38% респондентов. Больше трети из них поняли, что ничего особенного не потеряли и у них освободилось много личного времени (35%), не пользуются соцсетью, так как против ее политики, 24% опрошенных, не хотят скачивать лишнее на смартфон 22%, у 7% VPN тормозит другие приложения, 12% поддерживают каждую из вышеперечисленных причин. Почти половина — 45% — ушедших из Instagram перешли в VK, Telegram — 39%, «Одноклассники» — 9%, никакой из соцсетей [не пользуются] — 7%», — говорится в сообщении сервиса «Зарплата.ру» по итогам опроса, проведённого с 5 по 15 мая среди 2 100 жителей страны.

    14% опрошенных вели рабочий аккаунт в «Инстаграме»*. Из них больше половины (57%) перешли в другие соцсети, а 15% параллельно работали на других площадках и просто уведомили подписчиков, что уходят. 28% прекратили делать посты в Instagram и не перешли в другие соцсети.

    «Фонтанка» решила провести похожий анонимный опрос среди своих читателей.

    В каких отношениях вы состоите с запрещёнными Instagram и Facebook?

    Напомним, в марте российский суд признал Meta** экстремистской организацией из-за разрешения компании публиковать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ.

    * Instagram запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской.

    ** Meta признана в РФ экстремистской.

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    Комментарии (2)

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    Ещё чего.Запретить.И не пущщать
    angel of death
    моё личное мнение - отправить их всех на пенсию пора, и причём уже давно
    дорогу молодым и поджарым... с амбициями и тех, кто в тренде...
    к чему нам эти старпёры? =/
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