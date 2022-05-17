Песков не исключил возможность разблокировки Instagram*. Как вы к этому относитесь?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности разблокировки проектов корпорации Meta** (признана в РФ экстремистской) в России.



«Честно говоря, я бы этого не исключал», — сказал Песков журналистам 17 мая (цитата по ТАСС).



Опрос показал, что более трети россиян после блокировки перестали пользоваться соцсетью Instagram* (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской), передаёт ТАСС.

