Петербуржец получил уголовное дело за граффити на заборе

Петербуржец, открывший в себе талант к рисованию, неудачно выбрал место для самовыражения и получил уголовное дело. Творчество расценили как вандализм.



Молодого человека, который раскрашивал аэрозольными баллончиками металлическое ограждение, сотрудники транспортной полиции встретили на перегоне железнодорожной станции Удельная-Ланская, сообщает 17 мая пресс-служба УТ МВД по СЗФО.