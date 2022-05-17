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    Петербуржец получил уголовное дело за граффити на заборе

    1619
    5 комментариев

    Петербуржец, открывший в себе талант к рисованию, неудачно выбрал место для самовыражения и получил уголовное дело. Творчество расценили как вандализм.

    Молодого человека, который раскрашивал аэрозольными баллончиками металлическое ограждение, сотрудники транспортной полиции встретили на перегоне железнодорожной станции Удельная-Ланская, сообщает 17 мая пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

    Фото: ГУ МВД по СЗФО
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    23-летнего граффитиста задержали и доставили в отдел. Наказание по статье о вандализме предусматривает до трех лет лишения свободы. Ущерб оценен в 10 тысяч рублей. Петербуржец под подпиской о невыезде.

    Фото: ГУ МВД по СЗФО

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    Комментарии (5)

    274573038
    Забор то испорчен совсем)ничего не закрывает)и король у вас голый)
    Dud
    татухи умеет набивать? пригодится...
    Давно пора навести порядок "в рядах этих художников", от слова "худо".
    Cashmare
    от лигово в сторону балтов прокатились бы, все измалевано нечитабельными наркотскими иероглифами
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