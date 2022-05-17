Петербуржец получил уголовное дело за граффити на заборе

Петербуржец, открывший в себе талант к рисованию, неудачно выбрал место для самовыражения и получил уголовное дело. Творчество расценили как вандализм.
Молодого человека, который раскрашивал аэрозольными баллончиками металлическое ограждение, сотрудники транспортной полиции встретили на перегоне железнодорожной станции Удельная-Ланская, сообщает 17 мая пресс-служба УТ МВД по СЗФО.
23-летнего граффитиста задержали и доставили в отдел. Наказание по статье о вандализме предусматривает до трех лет лишения свободы. Ущерб оценен в 10 тысяч рублей. Петербуржец под подпиской о невыезде.