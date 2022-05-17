Почти полтысячи пьяных водителей задержаны в выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти

Почти полтысячи пьяных водителей поймали полицейские за минувшие выходные на дорогах Петербурга и Ленинградской области. Для некоторых опасная поездка завершилась уголовным делом.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники ГИБДД задержали более 457 нетрезвых за рулём. При этом 39 из них ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения.
«В отношении указанных водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»)», — добавили в главке.
Напомним, статья 12.8 КоАП РФ предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет за управление машиной в состоянии опьянения. Наказание распространяется и на тех, кто передает руль нетрезвому человеку. Если водитель повторно нарушает закон, наступает уголовная ответственность.