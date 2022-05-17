    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    5 м/с, сев

    760мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.44eur65.82
    Отмена Би-2 в ПетербургеБоевые действия на УкраинеСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Почти полтысячи пьяных водителей задержаны в выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти

    2297
    4 комментария

    Почти полтысячи пьяных водителей поймали полицейские за минувшие выходные на дорогах Петербурга и Ленинградской области. Для некоторых опасная поездка завершилась уголовным делом.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники ГИБДД задержали более 457 нетрезвых за рулём. При этом 39 из них ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

    «В отношении указанных водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»)», — добавили в главке.

    Напомним, статья 12.8 КоАП РФ предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет за управление машиной в состоянии опьянения. Наказание распространяется и на тех, кто передает руль нетрезвому человеку. Если водитель повторно нарушает закон, наступает уголовная ответственность.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    footballer13
    Я каждый раз ужасаюсь подобным цифрам - это ведь только те, кто попался.
    OttoVonNasmorck
    Полтысячи пьяных водителей. Это как раз то, что нужно. Считай, половина батальонно-тактической группы.
    Ну что, добровольцы, выходи строиться!
    фру
    Че, каменты трете? Преступникам за рулем - а-та-та и всё?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close