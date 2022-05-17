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    На Васильевском студентов СПбГУ подняли с кроватей поздно ночью

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    1 комментарий

    Пожарная сигнализация разбудила студентов СПбГУ в общежитии на Васильевском острове ночью 17 мая. В одной из комнат произошло задымление.

    Как сообщается на сайте вуза, около 2:45 в первом корпусе на улице Шевченко, 25, началась эвакуация. Дым шёл из комнаты на пятом этаже, сработала сигнализация.

    На улицу вышли 70 студентов. К 2:52 на место прибыли пожарные расчеты.

    «Установлено, что задымление произошло в результате приготовления пищи. Пострадавших нет. В 04:00 эвакуированным разрешили вернуться к местам проживания», — отметили в СПбГУ.

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    Комментарии (1)

    Piter Russo
    Хорошо что просто пригорело, а не погорело
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