На Васильевском студентов СПбГУ подняли с кроватей поздно ночью

Пожарная сигнализация разбудила студентов СПбГУ в общежитии на Васильевском острове ночью 17 мая. В одной из комнат произошло задымление.
Как сообщается на сайте вуза, около 2:45 в первом корпусе на улице Шевченко, 25, началась эвакуация. Дым шёл из комнаты на пятом этаже, сработала сигнализация.
На улицу вышли 70 студентов. К 2:52 на место прибыли пожарные расчеты.
«Установлено, что задымление произошло в результате приготовления пищи. Пострадавших нет. В 04:00 эвакуированным разрешили вернуться к местам проживания», — отметили в СПбГУ.