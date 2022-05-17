Достигли дна. В Петербурге ожидается самое холодное 17 мая за 10 лет

Температура в Петербурге 17 мая, по прогнозам синоптиков, едва ли дотянет до 10 градусов. Но есть надежда, что уже завтра погода оттолкнётся от дна и начнётся потепление.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 мая в городе будет облачно, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Днём воздух прогреется до плюс 7–9 градусов — на два больше, чем ночью. Атмосферное давление будет повышаться.

Похолодание достигло апогея, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. В его прогнозе — плюс 9–11 градусов в городе и 8–13 по области, что на 3–4 градуса ниже климатической нормы. «Сегодня Северная столица останется на периферии циклона, во власти холодного и влажного воздуха. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди», — пишет Леус во «ВКонтакте» .

«Яндекс.Погода» предсказывает, что сегодня в Петербурге будет самое холодное 17 мая за 10 лет наблюдений. «Ожидается, что термометр покажет +7 градусов С. Будет ощущаться как +3 градуса С, влажность воздуха повышенная — 74 % . Уровень солнечного ультрафиолетового излучения низкий. Ветер слабый — 5,2 м/с, с порывами до 11,4 м/c», — отмечается в сообщении.

Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе бывает облачно с прояснениями, от 4 до 30 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 17 мая выдалось в 1970 году, минус 2 днём, а самое тёплое — в 1984 году, плюс 30.



В среду начнётся постепенное потепление, до 10–12 градусов, дождей станет меньше. В четверг уже до плюс 14.

