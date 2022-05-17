Зеленский подтвердил вывод с «Азовстали» части военных и надеется их вернуть

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 17 мая подтвердил начало вывода украинских военных с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, передаёт ТАСС.
«<...> У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь», — цитирует агентство политика.
По его словам, Киев надеется впоследствии «вернуть ребят домой», то есть на подконтрольную украинским властям территорию.
16 мая Минобороны России объявило, что с заблокированными в «Азовстали» украинскими военнослужащими достигнута договоренность о вывозе раненых, для чего был введён режим тишины и открыт гуманитарный коридор. Вечером корреспондент телеканала RT Максим Тоури сообщил, что из «Азовстали» вышли, по предварительным подсчётам, около 300 боевиков, в том числе порядка 50 раненых. Раненых отвезли в ЦРБ Новоазовска.
По данным украинской стороны, 16 мая с «Азовстали» 53 тяжело раненных украинских военных были эвакуированы на территорию, подконтрольную ДНР, — в Новоазовск, а 211 украинских военных доставили по гуманитарному коридору в Еленовку (ДНР).