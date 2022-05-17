Цветут деревья, пылит трава. Как защититься от сезонной аллергии

Не торопитесь снимать маски, несмотря на то, что угроза заражения коронавирусом уменьшилась. Два последних сезона поллиноза (2020 и 2021 годов) доказали, что маски и респираторы действительно облегчают состояние страдающих сезонной аллергией, или, по-народному, сенной лихорадкой.



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





Мужчин с сенной лихорадкой больше, чем женщин

О своем масштабном исследовании результатов анализов пациентов на наличие аллергии на пыльцу деревьев рассказала компания «Инвитро». В ней в 2021 году по сравнению с 2020 годом в 1,8 раза выросло число пациентов, сдавших анализы на сезонную аллергию. В ходе исследования были рассмотрены результаты около 2 500 пациентов за 2020 год и более 4 500 пациентов за 2021 год в возрасте от 14 до 65+ лет, как мужчин, так и женщин из разных регионов России. Для статистики использовались две панели исследований: «смесь аллергенов пыльцы деревьев — ольха, береза, лещина, дуб, ива, IgE, ImmunoCAP» и «смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб, IgE». Вот как распределились их результаты исследований за 2021 год.



Женщины разного возраста с сезонной аллергией на пыльцу растений:

до 18 лет — 43 %;

от 18 до 45 — 39 %;

от 45 до 65 — 19 %;

старше 65 лет — 29 %. В среднем — 38 %.

Мужчины разного возраста с сезонной аллергией на пыльцу растений:

До 18 лет — 51 %;

От 18 до 45 — 57 %;

От 45 до 65 — 37 %;

Старше 65 лет — 17 %. В среднем — 52 %.

Как пояснила Людмила Маховая, врач-аллерголог-иммунолог «Инвитро», рост положительных результатов тестирования на аллергены пыльцы деревьев в возрастных группах до 45 лет объясняется многими факторами, один из них — растущая урбанизация населения: «В городах, как известно, растительный мир не отличается разнообразием, поэтому иммунная система горожан не успевает натренироваться и воспринимает пыльцу растений как патологический агент».



По данным Всемирной организации по аллергии (WOA), в развитых странах до 40 % населения имеют аллергические реакции на пыльцу, в России считается, что они поражают каждого пятого жителя страны. Самые распространенные проявления аллергического ринита — слезоточивость, зуд и покраснение глаз, насморк или заложенность носа. У кого-то они начинаются уже в конце марта, у кого-то в конце апреля.

Тополиный пух не вызывает аллергию

В Петербурге самое время для шмыгания носом и чихания — в мае-июне, когда «пылят» береза, дуб и ольха. Многие думают, что их сенная лихорадка начинается с момента, когда летит тополиный пух. На самом деле это не так. Пух лишь механически раздражает верхние дыхательные пути, истинный виновник реакции на него — та пыльца, что на нём оседает, тополиный пух выступает ее транспортером.



Для большинства поллиноз (еще одно название сезонной аллергии) — временное неудобство, которое надо пережить, регулярно посещая аптеки: в них полно препаратов, которые нивелируют неприятные симптомы. Слезятся глаза — вот тебе капли, течет из носа или он заложен так, что нечем дышать, — другие капли. А чтобы избавиться от всех проявлений поллиноза сразу, есть таблетки. Причем это давно уже не «сонные» димедрол или супрастин, которые выбивают из рабочего ритма, а лекарства нового поколения, сохраняющие человеку работоспособность.



Однако этот способ борьбы с сезонной аллергией неправильный, говорят врачи. Они рекомендуют избавляться от неё так, чтобы забыть надолго. Потому что она может перерасти в большую проблему — аллергическую астму.

Правда, когда всё уже цветет и будет цвести до сентября, начинать процесс избавления не рекомендуется. Но можно понять, что конкретно вызывает бурную реакцию иммунитета.

Аллергочип выявит виновника сенной лихорадки в любое время года

Человек, у которого аллергический ринит проявился впервые, вряд ли поймет, что это не новый коронавирус его поразил или любое привычное нам ОРВИ. Заподозрить поллиноз он может, как правило, обнаружив одни и те же симптомы в одно и то же время года. Например, если неприятности начинаются в апреле-мае, значит, виновниками, скорее всего, окажутся пылящие в это время береза, дуб, ольха, тополь. Всё лето, вплоть до сентября, страдают люди с аллергией на пыльцу злаковых растений, сорных трав.



Чтобы выяснить, что конкретно вызывает сезонную аллергию, надо провести исследования. Это может быть классическое кожное тестирование, у которого есть серьезное ограничение — его нельзя проводить в период проявлений болезни. Или комплексное исследование с использованием аллергочипа, способное выявить в крови даже очень низкие концентрации IgE-антител. Это исследование подходит тем, у кого желание понять, что с ним происходит, пропадает с исчезновением источника аллергической реакции. Например, если прежде врачи рекомендовали только поздней осенью — в начале зимы делать кожные аллергопробы, чтобы не увеличивать нагрузку на иммунную систему (при таком исследовании в организм попадают разные потенциальные аллергены), то с помощью аллергочипов можно установить значимый для себя источник проблем в любое время, поскольку в этом случае исследуется венозная кровь.



В лабораториях для диагностики аллергии есть все возможности: аллергочипы и реактивы для выполнения аллерготестов закупаются сейчас в основном в Германии и Китае, данные об их поступлении в страну видны в отчетах ФТС — в марте, например, они поступили в объемах, способных обеспечить исследованиями десятки тысяч россиян.

Но лечением всё равно можно заниматься, когда аллерген уже исчезнет. Самое подходящее время — конец осени — зима. Лечение заключается в постепенном «приучении» иммунной системы к аллергену и называется АСИТ — аллергенспецифическая иммунотерапия. Её проводят путем контролируемого контакта организма с веществом, вызывающим аллергию, с постепенным увеличением доз и постепенной стабилизацией иммунного ответа на него.

Если вы не можете уехать от пыльцы, избегайте её

Пока вы не знаете, какая пыльца доставляет вам самые большие неприятности, врачи советуют постараться сократить контакты с любой растительной пыльцой до минимума. Уехать в другой регион, где её нет, вряд ли получится, поэтому вот несколько советов от докторов:



— не снимайте защитные маски — это механический барьер не только для коронавируса, но и для аллергенов, находящихся в воздухе, наденьте очки, чтобы защитить слизистую глаз;

— в период цветения сорной травы избегайте прогулок по лугам и паркам;

— возвращаясь с улицы снимайте одежду и стирайте её, обувь хорошо мойте, лучше под проточной водой. Сами отправляйтесь в душ, голову лучше мыть ежедневно, чтобы с волос аллергены не попадали на постель, постельное белье надо менять как можно чаще, хотя бы 2–3 раза в неделю;

— ежедневно требуется влажная уборка в квартире;

— проветривать квартиру рекомендуется только через влажную ткань на форточке — так меньше пыльцы попадет в квартиру.

Инна Егорова, «Фонтанка.ру»

