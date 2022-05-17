Духовный путь 2.0. Никакой магии, или Почему протестанты не читают гороскопы

«Девочки, она нереальная! Это просто бомба!» — с такими словами обращается к своим 30 тысячам подписчиц 27-летняя Дарья Толмачева. Она блогер со стажем: экс-ведущая прямых эфиров крупной ювелирной компании — и в то же время христианка протестантской конфессии. «Фонтанка» продолжает рассказывать, как живут современные верующие молодые люди.



Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Красивая история

Дарья Толмачева родилась в семье протестантов. Вера для нее — не пустой звук. С детства девочка знала все религиозные правила и жила «с Богом в душе». В 18 лет вышла замуж за молодого человека из другой протестантской церкви — Максима Баранова.

Знакомство было невероятно романтичным. Максим увидел видео, где юная Дарья участвует в масштабном танцевальном христианском флешмобе в центре города, и влюбился. Он нашел Дашу в социальных сетях, несколько месяцев молодые люди переписывались. Затем, наконец, встретились, и буквально через месяц Максим сделал Даше предложение. Вместе они уже почти 10 лет.



— В моей жизни был период, когда я жила неправильно. Но благодаря свободе выбора, которую дали родители, пришла к осознанию настоящей ценности жизни в Боге, — рассказала наша героиня.

Сейчас Дарья и ее муж не только посещают богослужения в церкви по воскресеньям, но и считают важным развиваться духовно в остальное время: читают Библию, слушают проповеди онлайн и современные песни — прославления Бога. Супруги не делят друзей на конфессии, даже Рождество могут встретить не один раз в год, а дважды.



— Протестанты отмечают его в конце декабря, — рассказывает Толмачева. — Но поскольку многие близкие празднуют по православному в январе, мы считаем, что такой важный праздник с удовольствием можно встретить дважды.

В церкви служения у Дарьи сейчас нет. Раньше она входила в интеграционную группу для молодежи, которая отвечает за знакомство и общение с новоприбывшими прихожанами, помогает им мягко войти в церковный круг молодежи, найти друзей и почувствовать себя комфортно.

Блог стал пользоваться успехом



Муж нашей героини — профессиональный фитнес-тренер в крупном петербургском клубе. Дарья — психолог по образованию. Но по специальности она не работала: после университета устроилась в салон красоты и стала развиваться в области управления персоналом. А потом Даша решила сменить работу, чтобы зарабатывать удаленно. По ее словам, выбирала между двумя вариантами: быть блогером или заняться сетевым бизнесом. Блогерство оказалось ближе — тем более что какой-никакой опыт в этой деле у нее уже был: Дарья несколько лет вела в интернете христианский блог, и он пользовался успехом у читателей.



Развитие нового проекта Толмачевой начиналось с тем о спорте и семейных отношениях. Они оказались востребованными, стали активно прирастать подписчики. Но со временем Дарье захотелось сменить направление.

— Это довольно узкая тема, — считает девушка, — и я продолжила вести блог о саморазвитии, мотивации к жизни и к успеху, вдохновлять читателей на духовное развитие и самосовершенствование.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





В блоге Дарьи совершенно естественно сочетается жизнь молодой женщины со всеми ее красками — и вера. Девушка не скрывает от подписчиков, что она воцерковлена, но и упор на этом не делает.



— Это есть, это часть моей жизни, а я пишу искренне, — говорит она. Подписчиков, к слову, религиозность автора не смущает — напротив, интересует и радует.

Кроме создания вдохновляющих постов Дарья Толмачева стала делиться секретами успешного блогинга, и организовывать блогерские встречи— это как раз стало очень популярной услугой. Девушка набрала учеников.

Не в конфликте с современностью

Одновременно с курсами Дарья брала рекламу, которую размещала на личной странице. Одной из них стал пост о ювелирном магазине. После его выхода девушке позвонили и пригласили стать постоянной ведущей прямых эфиров бренда. Дарья согласилась и почти два года сотрудничала с компанией.



Соглашаясь на контракт, Дарья сообщила о своих религиозных взглядах. И сразу предупредила о темах, которые не сможет освещать, поскольку это недопустимо в христианстве. Например, Дарья как верующий человек не будет говорить о магических свойствах камней, так как это считается ведовством, недопустимым в религии, а также об астрологии и языческих символах. Оказалось, что говорила она не зря. Когда у нее сменился руководитель, одной из предложенных для эфира тем стали как раз мистические особенности драгоценностей.



— Мне пришлось напомнить о единственном условии, с которым я согласилась на сотрудничество еще при подписании контракта, — вспоминает Дарья. — Для меня духовная верность превыше всего и не подразумевает гибкости. Я лучше останусь без работы, если мои условия не подходят компании, чем предам самое ценное в жизни — Бога. Он дал мне эту работу и создал все благоприятные условия в ответ на мою верность. Так происходит всегда.

Впрочем, в работе, по мнению Дарьи, христианам часто приходится делать выбор. Он, как правило, естественный: просто все действия верующего человека будут направлены на чистоту совести и созидание.



— На мой взгляд, например, если христианин хочет открыть компанию, то это явно будет не фирма по торговле алкоголем, табаком или подделкой документов. Это будет бизнес, который принесет пользу обществу и будет достойным перед Богом, — объясняет Даша.

О том, как живут молодые люди, исповедующие другие религии, читайте в материалах «Фонтанки».

