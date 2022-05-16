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    Цена на пшеницу побила рекорд при закрытии торгов на европейском рынке

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    1 комментарий

    Цена на пшеницу достигла рекордных значений на европейском рынке. Об этом сообщает Agency France Press (AFP) 16 мая.

    Торги закрылись на отметке 438,25 евро за тонну. «Это абсолютный рекорд <...> на бирже Euronext. Предыдущий рекорд датируется 7 марта 2022 года, когда торги пшеницей закрылись на уровне 422,50 евро за тонну», — сообщил брокер французской брокерской компании Inter-Courtage Дамьен Веркамбр.

    Рост цен спровоцировало объявленное Индией из-за аномальной жары эмбарго на вывоз пшеницы, которое должно помешать росту цен внутри страны. В 2022-м страна планировала экспортировать 10 млн тонн пшеницы.

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    Комментарии (1)

    pgrad
    Жрать меньше надо -и цены на пшеницу вниз пойду! Правда, тогда могут пойти вверх цены на гробы... но это неизбежные издержки экономики.
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