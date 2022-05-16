Цена на пшеницу побила рекорд при закрытии торгов на европейском рынке

Цена на пшеницу достигла рекордных значений на европейском рынке. Об этом сообщает Agency France Press (AFP) 16 мая.



Торги закрылись на отметке 438,25 евро за тонну. «Это абсолютный рекорд <...> на бирже Euronext. Предыдущий рекорд датируется 7 марта 2022 года, когда торги пшеницей закрылись на уровне 422,50 евро за тонну», — сообщил брокер французской брокерской компании Inter-Courtage Дамьен Веркамбр.

