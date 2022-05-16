    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 5

    4 м/с, с-з

    758мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd63.44eur65.82
    Отмена Би-2 в ПетербургеБоевые действия на УкраинеСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Курировавшего автопром замглавы Минпромторга сменил глава Минпромышленности Татарстана

    1186
    4 комментария

    Заместитель промышленности и торговли РФ Александр Морозов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новую работу. В Минпромторге РФ Морозов курировал автомобильную промышленность. Постановление подписал 16 мая премьер-министр Михаил Мишустин.

    «На новом месте работы Александр Николаевич Морозов займется реализацией ключевых проектов по импортозамещению в машиностроении», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минпромторга.

    Его место займет заместитель премьер-министра Татарстана, глава Минпромторга республики Альберт Каримов, следует из другого утвержденного Мишустиным постановления, размещенного на портале официальной информации.

    Морозов пришел в Минпромторг в 2013 году на должность директора департамента транспортного и специального машиностроения, до этого в течение пяти лет он занимал позицию директор департамента программ стимулирования спроса ГК «Роснано». Еще ранее работал коммерческим директором ООО «Евросибэнерго», с 2005 по 2007 гг. был генеральным директором ЗАО «Торговый дом «Северсталь-Инвест», с 2002 по 2005 гг. — коммерческим директором ОАО «ЗМЗ» и директором по закупкам ОАО «УАЗ».

    Каримов возглавляет промышленное ведомство Татарстана с 2015 года, до этого, с 2010 по 2015 гг. он был председателем совета директоров ОАО «Химград», главой набсовета ОАО «Управляющая компания «Идея Капитал», которое возглавлял с 2006 по 2010 гг.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале     Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    AEG1
    "Курировавшего автопром замглавы Минпромторга сменил глава Минпромышленности Татарстана"

    Предлагаю перечитать и , главное, осмыслить басню И.А.Крылова "Квартет". Особенно последний абзац.
    Это, кстати, может быть отнесено и к большинству чиновничества.
    Денеб
    Вот сейчас заживём!
    274655793
    Комплектуху для новых"Москвичей" через турков покупать...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close