"Курировавшего автопром замглавы Минпромторга сменил глава Минпромышленности Татарстана"

Заместитель промышленности и торговли РФ Александр Морозов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новую работу. В Минпромторге РФ Морозов курировал автомобильную промышленность. Постановление подписал 16 мая премьер-министр Михаил Мишустин.

«На новом месте работы Александр Николаевич Морозов займется реализацией ключевых проектов по импортозамещению в машиностроении», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минпромторга.



Его место займет заместитель премьер-министра Татарстана, глава Минпромторга республики Альберт Каримов, следует из другого утвержденного Мишустиным постановления, размещенного на портале официальной информации.