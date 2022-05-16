Под Бокситогорском слетел в кювет и перевернулся школьный автобус

Школьный автобус «ГАЗель» слетел в кювет и перевернулся в Бокситогорском районе Ленобласти. Как рассказали в дорожной полиции 47news, перед этим водителю вдруг стало плохо за рулем.



По предварительным данным, авария произошла около пяти вечера 16 мая на 17-м километре дороги «Пикалево — Струги — Колбеки» у деревни Фалилеево. Пассажиров в салоне не было, а водителя увезли в больницу с ушибами и травмой головы.