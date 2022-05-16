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    Под Бокситогорском слетел в кювет и перевернулся школьный автобус

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    Школьный автобус «ГАЗель» слетел в кювет и перевернулся в Бокситогорском районе Ленобласти. Как рассказали в дорожной полиции 47news, перед этим водителю вдруг стало плохо за рулем.

    По предварительным данным, авария произошла около пяти вечера 16 мая на 17-м километре дороги «Пикалево — Струги — Колбеки» у деревни Фалилеево. Пассажиров в салоне не было, а водителя увезли в больницу с ушибами и травмой головы.

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    На месте работали четверо спасателей: они отключили аккумулятор машины, чтобы избежать возгорания. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.

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