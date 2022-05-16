В Белоруссии нашли тело одного из трех детей, пропавших в марте в Смоленске

В месте разлива Днепра в Белоруссии нашли тело десятилетнего мальчика без признаков насильственной смерти. Это один из трех детей, пропавших в Смоленске больше двух месяцев назад, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ 16 мая.



По данным управления ведомства по региону, 7 марта двое восьмилетних братьев и их десятилетний сосед вышли из домов на улице Соболева в Смоленске и не вернулись. На следующий день тело одного восьмилетнего мальчика водолазы нашли неподалеку в Днепре.



Тело десятилетнего пропавшего обнаружили 14 мая вблизи деревни Приднепровье Оршанского района Витебской области. Его позволили опознать антропометрические данные и одежда. Третьего ребенка ищут, после исчезновения детей было возбуждено дело об убийстве.

