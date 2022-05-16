    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    4 м/с, с-з

    758мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.44eur65.82
    Отмена Би-2 в ПетербургеБоевые действия на УкраинеСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Центробанк России в 5 раз увеличил лимит на перевод средств за рубеж

    4553
    5 комментариев

    Банк России установил новый порог на перевод денег за границу для физических лиц. Теперь он составляет 50 тысяч долларов.

    Как сообщает регулятор 16 мая, порог установлен до 30 сентября. Он означает, что в течение месяца резиденты России и нерезиденты (но из дружественных стран) могут перевести со счета в российском банке на свой же счет или другому физлицу за рубежом максимум 50 тысяч. Раньше лимит составлял 10 тысяч долларов.

    При этом если человек обращается в компанию, которая оказывает услуги по переводу средств без открытия счета, для него порог составляет 5 тысяч долларов — или эквивалент этой суммы в другой валюте.

    Нерезиденты из дружественных стран, которые работают в России по договорам, дополнительно могут переводить деньги со своих российских счетов за границу в размере заработной платы или оплаты за выполнение работы. Это можно также делать и без открытия счета.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    267033246
    Переводы в европейские и американские банки заблокированы. Куда? В Китай, Иран? Там за такой перевод сразу яйца получателю отрежут
    Денеб
    Прямо вижу, как россияне массово кинулись переводить валюту зарубеж...
    Alex000
    Скорее всего это возможность "своим" скупить виртуал по дешёвке и вывести, пока не отбило назад вверх по курсам. Так-то новость хорошая, да.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close