Центробанк России в 5 раз увеличил лимит на перевод средств за рубеж

Банк России установил новый порог на перевод денег за границу для физических лиц. Теперь он составляет 50 тысяч долларов.

Как сообщает регулятор 16 мая, порог установлен до 30 сентября. Он означает, что в течение месяца резиденты России и нерезиденты (но из дружественных стран) могут перевести со счета в российском банке на свой же счет или другому физлицу за рубежом максимум 50 тысяч. Раньше лимит составлял 10 тысяч долларов.



При этом если человек обращается в компанию, которая оказывает услуги по переводу средств без открытия счета, для него порог составляет 5 тысяч долларов — или эквивалент этой суммы в другой валюте.

