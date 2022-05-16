Авито сделает безопаснее не только интернет, но и оффлайн-среду

Компания подписала соглашение о сотрудничестве с «ЛизаАлерт». Она поможет обеспечивать отряд инвентарем и техникой, а также жильем для добровольцев во время поисков.

«Наша идея сотрудничества родилась из объединения усилий по профилактике в сфере безопасности. «ЛизаАлерт» обеспечивает ее в оффлайн среде, Авито — обучает людей безопасному поведению в онлайн. В процессе переговоров о создании совместных программ по обучению мы поняли, что у нас есть масса точек для пересечения. Авито как социально ответственный бизнес может соединить добровольцев отряда с пользователями Авито, которые хотят внести свой личный вклад в такую важную деятельность. Так мы договорились о создании индивидуального проекта по передаче и покупке нужных вещей и инвентаря на платформе, а также помощи в расселении добровольцев по объектам Авито Недвижимости во время поисков и организации мероприятий отряда. Есть много людей вокруг нас, которые готовы помогать ближним, но не все из них понимают, как это сделать максимально полезно и быстро. Теперь это эффективно можно сделать на Авито. В реализации проекта принимает участие огромная команда из всех наших бизнес-направлений. Я благодарен каждому, кто участвует в этом важном деле».

Изначально сотрудничество будет вестись в трех направлениях. Первое — совместные профилактические и просветительские мероприятия по обучению принципам безопасности в оффлайн- и цифровой среде. Команда Авито примет участие в запланированных отрядом «ЛизаАлерт» мероприятиях в Москве и регионах, разработает собственные события с привлечением специалистов по безопасности Авито, внешних экспертов и пользователей.

Второе направление — предоставление добровольцам жилья для бесплатного размещения во время поисков по всей России на объектах, которые сдаются посуточно через Авито Недвижимость.



Третье направление связано с техническим обеспечением работы отряда. В ближайшее время на сайте Авито будет запущен специальный раздел со списком необходимого для спасения людей инвентаря. Платформа предлагает две механики помощи «ЛизаАлерт»: пользователь сможет пожертвовать деньги на покупку вещи или передать свою. Полученные средства будут накапливаться. Когда соберется необходимая сумма, нужный предмет будет куплен и передан отряду. Если у человека есть подходящий для поисков инвентарь, и он хочет передать его в «ЛизаАлерт», то необходимо будет оставить заявку на сайте Авито. После этого с ним свяжется представитель отряда в его городе и договорится о месте и времени передачи вещи.