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    Мультимедийная заметка

    Авито сделает безопаснее не только интернет, но и оффлайн-среду

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    Компания подписала соглашение о сотрудничестве с «ЛизаАлерт». Она поможет обеспечивать отряд инвентарем и техникой, а также жильем для добровольцев во время поисков.

    Слева направо: Григорий Сергеев, председатель отряда «ЛизаАлерт», и Владимир Правдивый, генеральный директор Авито
    Слева направо: Григорий Сергеев, председатель отряда «ЛизаАлерт», и Владимир Правдивый, генеральный директор АвитоФото: Пресс-служба Авито
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    Владимир Правдивый, генеральный директор Авито:

    «Наша идея сотрудничества родилась из объединения усилий по профилактике в сфере безопасности. «ЛизаАлерт» обеспечивает ее в оффлайн среде, Авито — обучает людей безопасному поведению в онлайн. В процессе переговоров о создании совместных программ по обучению мы поняли, что у нас есть масса точек для пересечения. Авито как социально ответственный бизнес может соединить добровольцев отряда с пользователями Авито, которые хотят внести свой личный вклад в такую важную деятельность. Так мы договорились о создании индивидуального проекта по передаче и покупке нужных вещей и инвентаря на платформе, а также помощи в расселении добровольцев по объектам Авито Недвижимости во время поисков и организации мероприятий отряда. Есть много людей вокруг нас, которые готовы помогать ближним, но не все из них понимают, как это сделать максимально полезно и быстро. Теперь это эффективно можно сделать на Авито. В реализации проекта принимает участие огромная команда из всех наших бизнес-направлений. Я благодарен каждому, кто участвует в этом важном деле».

    Изначально сотрудничество будет вестись в трех направлениях. Первое — совместные профилактические и просветительские мероприятия по обучению принципам безопасности в оффлайн- и цифровой среде. Команда Авито примет участие в запланированных отрядом «ЛизаАлерт» мероприятиях в Москве и регионах, разработает собственные события с привлечением специалистов по безопасности Авито, внешних экспертов и пользователей.

    Второе направление — предоставление добровольцам жилья для бесплатного размещения во время поисков по всей России на объектах, которые сдаются посуточно через Авито Недвижимость.

    Третье направление связано с техническим обеспечением работы отряда. В ближайшее время на сайте Авито будет запущен специальный раздел со списком необходимого для спасения людей инвентаря. Платформа предлагает две механики помощи «ЛизаАлерт»: пользователь сможет пожертвовать деньги на покупку вещи или передать свою. Полученные средства будут накапливаться. Когда соберется необходимая сумма, нужный предмет будет куплен и передан отряду. Если у человека есть подходящий для поисков инвентарь, и он хочет передать его в «ЛизаАлерт», то необходимо будет оставить заявку на сайте Авито. После этого с ним свяжется представитель отряда в его городе и договорится о месте и времени передачи вещи.

    Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
    Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»Фото: Пресс-служба Авито
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    «Платформа Авито дает реальную возможность обеспечить нас нужными ресурсами — от обычных фонариков и генераторов до выбора мест размещения и привлечения добровольцев во время поисков, в том числе в отдаленных регионах, — отмечает Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». — И то, что команда Авито самостоятельно вышла на нас, говорит об их чуткости и высоком уровне социальной ответственности. А самое главное, Авито — это не только неравнодушный бизнес, но и проводник, который поможет привлечь к помощи поисковому добровольчеству миллионы неравнодушных людей».

    В перспективе возможно использование различных сервисов Авито для набора сотрудников и волонтеров, привлечения профильных специалистов для помощи отряду, обеспечения добровольцев транспортом.

    Новости компаний

    Слева направо: Григорий Сергеев, председатель отряда «ЛизаАлерт», и Владимир Правдивый, генеральный директор Авито
    Слева направо: Григорий Сергеев, председатель отряда «ЛизаАлерт», и Владимир Правдивый, генеральный директор АвитоФото: Пресс-служба Авито
    Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
    Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»Фото: Пресс-служба Авито

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