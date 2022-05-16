Более 10 тысяч человек и более 200 тонн собранного мусора. В России прошёл «Весенний Кубок Чистоты»

Фото: Предоставлено проектом «Чистые Игры» Поделиться Поделиться





В России завершились масштабные соревнования по сбору и сортировке мусора «Весенний Кубок Чистоты», организованные петербургским экологическим проектом «Чистые Игры». Соревнования объединили жителей 91 населённого пункта. В общей сложности в них приняли участие 11 317 человек. Они собрали 212 тонн отходов, часть из которых была отправлена на дальнейшую переработку и повторное производство.

Кроме того, в ходе соревнований был зарегистрирован участник под номером 100 000 .

«В этом году «Весенний Кубок Чистоты» принёс нам замечательные результаты. Во-первых, уже в первые две недели Кубка мы вернулись к доковидным временам по количеству участников и собранного мусора. А во-вторых, участник номер 100 000 сыграл в «Чистые Игры» в этом году. За всю историю проекта в соревнованиях приняли участие и внесли свой вклад в сохранение окружающей среды 100 000 человек со всего мира», — рассказал основатель проекта Дмитрий Иоффе.



В этом году «Весенний Кубок Чистоты» длился целых три недели — с 23 апреля по 15 мая. На протяжении всего времени люди из разных уголков страны расчищали местные природные территории, стараясь набрать как можно больше баллов за собранные мешки с мусором, чтобы обогнать других участников и сразиться за звание лучшей команды в России.

В каждом городе «Чистые Игры» имели свой отличительный характер. В Уфе и Обнинске, например, игры активно поддерживали представители власти. В Уфе на играх присутствовал исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Башкирии, а в Обнинске команда депутатов городского Собрания лично приняла участие в играх. В Вологде по традиции старт играм дал мэр города Сергей Воропанов.

В Барнауле «Чистые Игры» получились очень творческие — организаторы объявили тематику игр «Лесная братва», а все участники пришли в костюмах животных. А в Омске на мероприятии проводили мастер-класс по изготовлению мочалок из джута и травянчиков.

Фото: Амир Файзрахманов Фото: Амир Файзрахманов Фото: Амир Файзрахманов Фото: Амир Файзрахманов Фото: Мадина Баймирзаева Поделиться Поделиться





Санкт-Петербург отличился своей международностью — на играх присутствовали команды из Японии и Вьетнама. 16 человек из Вьетнама присоединились к «Чистым Играм» в рамках Дней Вьетнама при поддержке Комитета по внешним связям и Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, а японцы считают своей обязанностью убирать место, где они живут, ведь где бы ты ни был — ты дома.



«Мы любим Санкт-Петербург и хотим убирать город, в котором живём. Мы в Японии всегда убираем территорию вокруг дома и рабочего места. По буддизму очистка территории считается способом очистки души», — сказал Ацуси Имамура, участник игр.

Не в первый раз участниками игр стали и девушки из Федерации «Миссис Санкт-Петербург». Миссис Парголово и миссис Мурино проявили себя ярче всех и забрали первые места на игре на Ферменском озере, а команда миссис Лахты заняла третье место в «Чистых Играх» на пляже Лахты.

«Быть королевой красоты — это не только про красивые платья и вечеринки, но и про социальную ответственность», — сказала миссис Россия Planet 2020 Алёна Комарова.

В Ленинградской области в Луге во время соревнований установили скамейку из переработанных крышек. На «Чистых Играх» в прошлом году школьникам удалось собрать 35 килограммов крышек из-под напитков. Команда «Чистых Игр» решила показать наглядно, как мусор получает новую жизнь, и предложила вторсырьё Умной SREDE, которая из переработанных пластиковых крышек сделала чудесную скамейку. Во время старта «Весеннего Кубка Чистоты» её торжественно подарили школе № 5 Лужского района, потому что именно ученики этой школы собрали большего всего крышек.



В Казани группа студентов организовала крупное мероприятие — помимо «Чистых Игр», ребята сделали фестиваль раздельного сбора, в рамках которого прошли мастер-классы и интерактивные площадки. В парке повесили кормушки и высадили липы. На мероприятии присутствовал министр экологии Татарстана и другие первые лица республики.

«Мы открыли сезон «Чистых Игр» в Татарстане вместе с министром экологии республики. Было мероприятие на 1 000 человек в одном из парков: здесь была как уборка мусора, так и множество интерактивных площадок и станций. Работали пункты приёма вторсырья — участники принесли мусор на переработку, а крышечки сами перемололи на велошредере», — сказал Максим Антонов, координатор проекта «Чистые Игры в Казани», победитель всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» и призёр Международной премии #МыВместе — 2021. Максим начал организовывать «Чистые Игры» ещё будучи школьником.

Амбассадорами «Весеннего Кубка Чистоты» стали телеведущая и блогер Ирена Понарошку, автор видеоблога «Экологика» Жора Каваносян, экотренер Роман Саблин, экоблогер и писательница Анна Тятте, ведущий «Сортировочной» Борис Лорер, певица Женя Любич, школьник-эколог Борис Воловик, экоблогеры Марина Шалгинских, Полина Григорьева, Анастасия Жукова, Светлана Ковалевская, Лида Пиви и Екатерина Олейник.



Они рассказывали о ходе Всероссийского чемпионата в соцсетях, а некоторые также отметились участием в играх: Жора Каваносян и Борис Воловик пришли на «Чистые Игры» в Москве, а Анна Тятте заняла с командой второе место на игре в Петербурге.

В этом году «Кубок Чистоты» был приурочен к Всероссийскому конкурсу «Устойчивая Чистота», в котором лидеры экосообществ России поборются за звание лучшего в 12 разных номинациях. На «Кубке Чистоты» координаторы «Чистых Игр» уже получили свои первые баллы. Однако у всех желающих экоактивистов ещё есть время до 31 октября, чтобы заполнить форму на сайте и стать участником конкурса. Оценивается благоустройство и развитие территорий, экопросветительская деятельность, развитие своих экопроектов и многое другое. За всеми достижениями и набранными баллами участников можно следить в реальном времени в онлайн-рейтинге на сайте. Подробнее о конкурсе можно почитать в положении. Награждение победителей пройдет в период с 10 по 30 ноября 2022 года в очном и/или онлайн-формате. Точная дата награждения будет объявлена дополнительно.

