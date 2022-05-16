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    Макрон принял отставку премьер-министра Франции. Пост может занять женщина

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    2 комментария

    Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Жана Кастекса. Об этом 16 мая говорится в сообщении Елисейского дворца.

    «Господин Жан Кастекс сегодня подал заявление об отставке правительства президенту Республики, который принял его», — сказано на сайте.

    56-летний Кастекс и действующие министры будут выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.

    Тем временем телеканал BFMTV со ссылкой на источники сообщает, что новый состав кабинета министров возглавит нынешний министр труда — 61-летняя Элизабет Борн.

    Жан Кастекс занимал пост премьера с 3 июля 2020 года.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Женщины - лучшая половина человечества....Они изменят мир! Посмотрите, до чего мужики довели мировую политику и экономику.......
    274655793
    Женщина,это хорошо,люблю женщин.
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