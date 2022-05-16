Макрон принял отставку премьер-министра Франции. Пост может занять женщина

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Жана Кастекса. Об этом 16 мая говорится в сообщении Елисейского дворца.
«Господин Жан Кастекс сегодня подал заявление об отставке правительства президенту Республики, который принял его», — сказано на сайте.
56-летний Кастекс и действующие министры будут выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
Тем временем телеканал BFMTV со ссылкой на источники сообщает, что новый состав кабинета министров возглавит нынешний министр труда — 61-летняя Элизабет Борн.
Жан Кастекс занимал пост премьера с 3 июля 2020 года.