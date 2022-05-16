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    Сервис такси Gett с лета прекратит работу в России

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    4 комментария

    Сервис такси Gett принял решение о прекращении поддержки и обеспечения работы мобильного приложения для водителей из России с начала лета. Об этом 16 мая сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу компании.

    Изменения вступят в силу с 1 июня, последним днём работы мобильного приложения Gett для водителей станет 31 мая включительно. После этого получать заказы на поездки они не смогут.

    В компании добавили, что обещают выполнить все обязательства по поездкам, которые будут совершены до конца месяца.

    Отметим, о планах покинуть российский рынок перевозок и доставки Gett сообщила ещё в марте. Россия обеспечивала около 17% её валовой прибыли.

    Выручка российского юрлица Gett — ООО «Геттакси Рус» — по итогам 2021 года составила 4,39 млрд рублей, тогда как чистый убыток — 674 млн рублей.

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    Комментарии (4)

    roemhis
    А почему нельзя оставить тут нашу дочку ?
    Alex000
    Ну прекратит и прекратит.
    Ничего особенного уже не случится.
    274655793
    Пострадают мирные жители.
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