Сервис такси Gett с лета прекратит работу в России

Сервис такси Gett принял решение о прекращении поддержки и обеспечения работы мобильного приложения для водителей из России с начала лета. Об этом 16 мая сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу компании.



Изменения вступят в силу с 1 июня, последним днём работы мобильного приложения Gett для водителей станет 31 мая включительно. После этого получать заказы на поездки они не смогут.



В компании добавили, что обещают выполнить все обязательства по поездкам, которые будут совершены до конца месяца.

