Сервис такси Gett с лета прекратит работу в России

Сервис такси Gett принял решение о прекращении поддержки и обеспечения работы мобильного приложения для водителей из России с начала лета. Об этом 16 мая сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу компании.
Изменения вступят в силу с 1 июня, последним днём работы мобильного приложения Gett для водителей станет 31 мая включительно. После этого получать заказы на поездки они не смогут.
В компании добавили, что обещают выполнить все обязательства по поездкам, которые будут совершены до конца месяца.
Отметим, о планах покинуть российский рынок перевозок и доставки Gett сообщила ещё в марте. Россия обеспечивала около 17% её валовой прибыли.
Выручка российского юрлица Gett — ООО «Геттакси Рус» — по итогам 2021 года составила 4,39 млрд рублей, тогда как чистый убыток — 674 млн рублей.