Трамвай потерял рельсы и нашёл автомобиль на проспекте Просвещения

Неприятности трамвая осложняют дорожную обстановку в Выборгском районе Петербурга днём 16 мая. «Рогатый» сошёл с рельсов и лягнул автомобиль.
Как сообщили «Фонтанке» в Горэлектротрансе, сход вагона произошёл на проспекте Просвещения у поворота на проспект Культуры незадолго до половины третьего часа дня. Среди пассажиров пострадавших нет, досталось микроавтобусу, ехавшему за трамваем.
Вагон возвращает на рельсы аварийная служба, два трамвая временно меняют маршруты.
Номера 20, 61 следуют по пр. Просвещения, конечная станция для 61-го - «Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк».