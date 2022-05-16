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    Трамвай потерял рельсы и нашёл автомобиль на проспекте Просвещения

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    Неприятности трамвая осложняют дорожную обстановку в Выборгском районе Петербурга днём 16 мая. «Рогатый» сошёл с рельсов и лягнул автомобиль.

    Как сообщили «Фонтанке» в Горэлектротрансе, сход вагона произошёл на проспекте Просвещения у поворота на проспект Культуры незадолго до половины третьего часа дня. Среди пассажиров пострадавших нет, досталось микроавтобусу, ехавшему за трамваем.

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    Вагон возвращает на рельсы аварийная служба, два трамвая временно меняют маршруты.

    Номера 20, 61 следуют по пр. Просвещения, конечная станция для 61-го - «Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк».

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