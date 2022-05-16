Двое полицейских из Петербурга получили сроки за взятку. Предложение «отмазать» обойдется годами в колонии

Петродворцовый районный суд вынес приговор двоим сотрудникам полиции, признанным виновными в получении взятки. Об этом 16 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Установлено, что в июне 2021 года инспекторы отдела ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Артём Колесников и Виктор Мантуров предложили фигуранту дела об оставлении места ДТП за 60 тысяч рублей прекратить его розыск, а само дело отправить в архив. Тот сделал вид, что согласился, но обратился к их коллегам. Задержали полицейских сотрудники УСБ при передаче денег.
Суд приговорил обоих к двум годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года. Колесников и Мантуров взяты под стражу в зале суда немедленно.