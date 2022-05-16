    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    4 м/с, с-з

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.78eur65.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    После ДТП на Маршала Жукова водителя Toyota госпитализировали

    1545
    обсудить

    После ДТП с участием легковушки и автобуса на перекрестке проспектов Маршала Жукова и Ленинского в Петербурге одного из водителей госпитализировали. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

    Как сообщили «Фонтанке» 16 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 9:58. Находившегося за рулём Toyota Celica отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

    В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» добавили, что легковой автомобиль наехал на автобус маршрута № 2, стоявший на остановке. В автобусе никто не пострадал.

    По словам очевидцев, водитель Toyota попытался проскочить на «мигающий зелёный», но машину занесло. «Изначально он правой стороной шёл в этот автобус, а в последний момент его развернуло, и он вошёл левой», — рассказала свидетельница аварии Татьяна.

    «Я ехала в том автобусе, он только от остановки тронулся, и тут удар. Вот как можно въехать почти в стоящий автобус?» — добавила ещё одна очевидица по имени Вера.

    Ещё одна пользовательница соцсети отметила, что проезжала на такси мимо места происшествия и видела, как изувеченный автомобиль забирал эвакуатор.

    «Фонтанка» писала, что на проспекте Маршала Жукова, перед перекрёстком с Ленинским проспектом, сформировалась плотная пробка. У перекрёстка столкнулись Toyota Celica и автобус.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close