После ДТП на Маршала Жукова водителя Toyota госпитализировали

После ДТП с участием легковушки и автобуса на перекрестке проспектов Маршала Жукова и Ленинского в Петербурге одного из водителей госпитализировали. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

Как сообщили «Фонтанке» 16 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 9:58. Находившегося за рулём Toyota Celica отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.



В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» добавили, что легковой автомобиль наехал на автобус маршрута № 2 , стоявший на остановке. В автобусе никто не пострадал.



По словам очевидцев, водитель Toyota попытался проскочить на «мигающий зелёный», но машину занесло. «Изначально он правой стороной шёл в этот автобус, а в последний момент его развернуло, и он вошёл левой», — рассказала свидетельница аварии Татьяна.

