После ДТП на Маршала Жукова водителя Toyota госпитализировали

После ДТП с участием легковушки и автобуса на перекрестке проспектов Маршала Жукова и Ленинского в Петербурге одного из водителей госпитализировали. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.
Как сообщили «Фонтанке» 16 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 9:58. Находившегося за рулём Toyota Celica отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.
В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» добавили, что легковой автомобиль наехал на автобус маршрута
По словам очевидцев, водитель Toyota попытался проскочить на «мигающий зелёный», но машину занесло. «Изначально он правой стороной шёл в этот автобус, а в последний момент его развернуло, и он вошёл левой», — рассказала свидетельница аварии Татьяна.
«Я ехала в том автобусе, он только от остановки тронулся, и тут удар. Вот как можно въехать почти в стоящий автобус?» — добавила ещё одна очевидица по имени Вера.
Ещё одна пользовательница соцсети отметила, что проезжала на такси мимо места происшествия и видела, как изувеченный автомобиль забирал эвакуатор.
«Фонтанка» писала, что на проспекте Маршала Жукова, перед перекрёстком с Ленинским проспектом, сформировалась плотная пробка. У перекрёстка столкнулись Toyota Celica и автобус.