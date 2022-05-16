Правительство России обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование

Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а также сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестпроектов в важных для экономики секторах, можно будет ввозить в страну без уплаты таможенных пошлин. Прежде всего это касается проектов в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и IT-сфере, считает Мишустин. «Важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций со стороны недружественных государств», — отметил он.

Правительство РФ обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование, а также упростит ввоз в страну электронных устройств с криптографическими средствами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 16 мая.

Также в 2022 году будут упрощены правила ввоза компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций. Как подчеркнул Михаил Мишустин, это обеспечит потребности внутреннего рынка, а также позволит избежать сбоев и остановок производств. Для системообразующих организаций ослабят таможенный контроль при ввозе средств криптографии, которые являются комплектующими для промышленного производства электронного оборудования и техники.

С 28 марта нулевая ставка ввозных таможенных пошлин была установлена для товаров первой необходимости — лекарств и продовольствия.