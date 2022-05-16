Жительница Петербурга обратилась в суд после того, как сотрудники ДПС остановили её на машине из-за корвалола

Петербурженка потребовала от МВД компенсации вреда, после того как мировой суд признал её невиновной во вменяемом преступлении. До этого полицейские заподозрили её в пьяной езде.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 16 мая, в середине июля прошлого года в отношении горожанки составили протокол по первой части 6.9 статьи КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). За три месяца до этого, гласит запись, сотрудники ДПС остановили её на машине в нетрезвом виде.

