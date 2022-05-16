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    Жительница Петербурга обратилась в суд после того, как сотрудники ДПС остановили её на машине из-за корвалола

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    16 комментариев

    Петербурженка потребовала от МВД компенсации вреда, после того как мировой суд признал её невиновной во вменяемом преступлении. До этого полицейские заподозрили её в пьяной езде.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 16 мая, в середине июля прошлого года в отношении горожанки составили протокол по первой части 6.9 статьи КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). За три месяца до этого, гласит запись, сотрудники ДПС остановили её на машине в нетрезвом виде.

    «Состояние опьянения установлено на основании акта медицинского освидетельствования. По результатам анализов обнаружен определённый препарат», — отметили в пресс-службе.

    Мировой судья судебного участка №153 постановил прекратить производство по делу, поскольку состава административного правонарушения в действиях горожанки обнаружено не было. Истец попросила более 50 тысяч рублей за юридические услуги, причинённый моральный вред и прочие убытки.

    «При рассмотрении дела мировым судьёй стороной защиты был представлен рецепт, согласно которому 9 марта 2021 года врачом женщины были назначены лекарственные препараты, в том числе корвалол, одно из активных веществ которого и было обнаружено у истца», — объяснили в пресс-службе.

    В итоге суд взыскал с РФ в лице МВД 25 600 рублей в пользу женщины — за услуги представителя и убытки.

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    Комментарии (16)

    RMN
    Странные тут комментаторы. Сами придумали, сами возмущаются.
    Даму оправдали в части употребления без назначения врача.
    Про управление с состоянии опьянения нислова не написано.
    alexadmin
    По хорошему нужно сам корвалол запрещать. У него такой составчик веселый, что если бы не давние традиции пития, была бы 228.
    Андрей_спб
    1) Верховный суд России подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола.
    "Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов", — решил суд. Он напомнил, что инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата должна содержать сведения о возможном влиянии лекарства на способность управлять транспортом.
    2) Смотрим инструкцию:
    "Препарат содержит этанол (спирт) и фенобарбитал, поэтому пациентам, принимающим Корвалол, рекомендуется воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление автотранспортом и работа со сложными механизмами)."
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