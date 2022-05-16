Жительница Петербурга обратилась в суд после того, как сотрудники ДПС остановили её на машине из-за корвалола

Петербурженка потребовала от МВД компенсации вреда, после того как мировой суд признал её невиновной во вменяемом преступлении. До этого полицейские заподозрили её в пьяной езде.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 16 мая, в середине июля прошлого года в отношении горожанки составили протокол по первой части 6.9 статьи КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). За три месяца до этого, гласит запись, сотрудники ДПС остановили её на машине в нетрезвом виде.
«Состояние опьянения установлено на основании акта медицинского освидетельствования. По результатам анализов обнаружен определённый препарат», — отметили в пресс-службе.
Мировой судья судебного участка №153 постановил прекратить производство по делу, поскольку состава административного правонарушения в действиях горожанки обнаружено не было. Истец попросила более 50 тысяч рублей за юридические услуги, причинённый моральный вред и прочие убытки.
«При рассмотрении дела мировым судьёй стороной защиты был представлен рецепт, согласно которому 9 марта 2021 года врачом женщины были назначены лекарственные препараты, в том числе корвалол, одно из активных веществ которого и было обнаружено у истца», — объяснили в пресс-службе.
В итоге суд взыскал с РФ в лице МВД 25 600 рублей в пользу женщины — за услуги представителя и убытки.