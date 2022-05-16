Петербургские байкеры устроили для детей с нарушениями зрения из Мги мотопокатушки

Уже на протяжении 10 лет руководитель благотворительного фонда «БлагоДаря» Елена Гаенко организует поездки байкеров к своим подопечным. Большой дружной командой два раза в год, с подарками и отличным настроением, любители скорости приезжают навестить детей, которые их с нетерпением ждут. По традиции мотоциклисты устроили субботник на территории школы — переносили тяжести, копали, корчевали, красили. Делали тяжёлую, но необходимую работу. Следующим обязательным пунктом по расписанию пройдут спортивные состязания. В них участвуют смешанные команды байкеров вместе с детьми. А потом футбол — мотоциклисты против детей. После работы и активных занятий состоится неизменная часть встречи — борщ с пирожками.

Во Мгинской школе-интернате для детей с нарушениями зрения прошли мотопокатушки. Праздник для ребят устроили петербургские байкеры.

Ну а главный, самый любимый детьми пункт события — это мотопокатушки. Мотоциклисты с ветерком прокатили детей на своих железных конях, безусловно, во всей необходимой для безопасности экипировке.



Дети тоже подготовились к долгожданной встрече — организовали концерт.



Почетными гостями мероприятия в этот раз стали друзья фонда «БлагоДаря» — депутат Заксобрания Ленобласти Сергей Моренков, бизнесмен Руслан Гайсин и другие известные мотоциклисты города.



В честь 10-летия благотворительного проекта при поддержке депутата Сергея Моренкова была высажена аллея деревьев и установлена памятная табличка. А Руслан Гайсин обещал обустроить игровую детскую площадку.



«Для счастья, как выяснилось, надо немного. Такие дни, как этот, и дети, и взрослые будут всегда вспоминать с теплотой», — сказала Елена Гаенко.

