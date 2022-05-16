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    Аэропорты предупредили, что из-за устаревания оборудования для досмотра могут возникать очереди

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    4 комментария

    Ассоциация «Аэропорт», объединяющая около 30 аэровокзалов, в том числе петербургское Пулково, обратилась в Минтранс с просьбой не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров после окончания заданного срока службы. Об этом 16 мая пишет «Коммерсантъ».

    Перед аэропортами встаёт проблема с эксплуатацией технических средств досмотра пассажиров, их багажа и других грузов. Иностранная техника рассчитана на десять лет, и во многих случаях этот срок уже истекает. После этого законно использовать их нельзя, а заменить невозможно из-за санкций.

    «Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях к непреднамеренным ошибкам»,— говорится в обращении.

    Переоснащение аэропортов отечественной техникой, по оценке ассоциации, займёт не менее пяти лет, и единственный выход — «продление ресурсов».

    В Пулково изданию рассказали, что работу оборудования можно продолжить по истечении 10-летнего срока эксплуатации «при обеспечении определенных технических характеристик».

    «В случае необходимости его замены возможно использование оборудования в том числе российских, китайских и белорусских производителей»,— уточнили в пресс-службе аэропорта.

    В некоторых аэропортах говорят, что их техника изначально рассчитана на 15 лет, и надеются на будущие поставки интроскопов и металлодетекторов из Китая и Белоруссии. А гендиректор аэропорта Горно-Алтайска отметил, что после истечения сроков «рамки не превращаются в тыквы и подлежат ремонту».

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    Комментарии (4)

    Две монеты
    "Всё идёт по плану" и "Санкции нам только на пользу", или уже можно начинать паниковать по поводу тотального разрушения экономики страны?
    274580688
    а что случилось?
    своих не бросаем
    это рывок или прорыв?
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