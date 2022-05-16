Аэропорты предупредили, что из-за устаревания оборудования для досмотра могут возникать очереди

Перед аэропортами встаёт проблема с эксплуатацией технических средств досмотра пассажиров, их багажа и других грузов. Иностранная техника рассчитана на десять лет, и во многих случаях этот срок уже истекает. После этого законно использовать их нельзя, а заменить невозможно из-за санкций.

Ассоциация «Аэропорт», объединяющая около 30 аэровокзалов, в том числе петербургское Пулково, обратилась в Минтранс с просьбой не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров после окончания заданного срока службы. Об этом 16 мая пишет «Коммерсантъ» .

«Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях к непреднамеренным ошибкам»,— говорится в обращении.



Переоснащение аэропортов отечественной техникой, по оценке ассоциации, займёт не менее пяти лет, и единственный выход — «продление ресурсов».



В Пулково изданию рассказали, что работу оборудования можно продолжить по истечении 10-летнего срока эксплуатации «при обеспечении определенных технических характеристик».



«В случае необходимости его замены возможно использование оборудования в том числе российских, китайских и белорусских производителей»,— уточнили в пресс-службе аэропорта.



В некоторых аэропортах говорят, что их техника изначально рассчитана на 15 лет, и надеются на будущие поставки интроскопов и металлодетекторов из Китая и Белоруссии. А гендиректор аэропорта Горно-Алтайска отметил, что после истечения сроков «рамки не превращаются в тыквы и подлежат ремонту».

