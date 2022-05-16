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    «Логан» протаранил машину дорожников в Петергофе, пока рабочие обновляли разметку. Водитель погиб

    2059
    1 комментарий

    Пенсионер из Петродворцового района Петербурга попал в смертельную аварию в паре километров от дома. Его «Рено Логан» не разминулся с автомобилем дорожников. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 мая.

    Несовместимые с жизнью травмы житель Петергофа (которому в этому году должно было исполниться 80 лет) получил на Петергофской улице за полчаса до полуночи 15 мая. По предварительной информации, он не справился с управлением своим «Рено Логан» и в двухстах метрах от Санкт-Петербургского проспекта столкнулся с «ГАЗелью».

    Машина, задействованная в нанесении дорожной разметки, стояла на проезжей части.

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    Комментарии (1)

    sektor7
    Никого не жалко.,
    Пожил своё.
    Дай дорогу другим
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