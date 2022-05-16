Холод идёт в Петербург с севера, с ним вместе — дожди

Температура в Петербурге остаётся ниже нормы, и пока потепления не ожидается.

«Сегодня в атмосфере над Северной столицей продолжат господствовать северные воздушные потоки, а значит, в регион будут поступать новые порции холодного воздуха. В такой ситуации при облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, а температурный фон останется ниже нормы», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 16 мая в городе временами возможен дождь, ветер умеренный. Воздух прогреется до плюс 9–11 градусов.

В Ленобласти, по его словам, будет плюс 8–13 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.



Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 4 до 18 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 16 мая выдалось в 1965 году — минус 1 градус днём, а самое тёплое — в 1975 году, плюс 28.



Во вторник тоже вероятны дожди, температура, по прогнозу СЗ УГМС, плюс 10–12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

