Автомобиль премиум-класса полностью сгорел на Витебском, на видео — пронзительный прощальный звук

Автомобильный пожар нарушил ночной сон жителей дома 31, корпус 2, по Витебскому проспекту. Припаркованную во дворе машину спасти не удалось.
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, вызов на Витебский поступил 16 мая в 1:42. Как оказалось, там горит Acura — автомобиль премиум-бренда японского производителя Honda.
В машине «сгорели сгораемые части», два пожарных расчёта (10 человек) закончили работу к 2:02. «Пожарный расчет приехал оперативно, но машину не спасли», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На видео слышно громкий звук клаксона.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.