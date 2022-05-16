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    Автомобиль премиум-класса полностью сгорел на Витебском, на видео — пронзительный прощальный звук

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    4 комментария

    Автомобильный пожар нарушил ночной сон жителей дома 31, корпус 2, по Витебскому проспекту. Припаркованную во дворе машину спасти не удалось.

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    Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, вызов на Витебский поступил 16 мая в 1:42. Как оказалось, там горит Acura — автомобиль премиум-бренда японского производителя Honda.

    В машине «сгорели сгораемые части», два пожарных расчёта (10 человек) закончили работу к 2:02. «Пожарный расчет приехал оперативно, но машину не спасли», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На видео слышно громкий звук клаксона.

    Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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    Комментарии (4)

    ssr
    Возможно сигнализация нештатная была-от них возгорания...
    Magdalina
    Машинку жалко, хоть и железо ((
    Непонятно, почему припаркована среди деревьев, может в этом причина возгорания...
    Вьюга622020
    Видно,как справа 10 пожарных тушат эту машину....хозяину сочувствую
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