В Эстонии начинаются крупнейшие военные маневры

В Эстонии 16 мая стартуют крупнейшие учения Сил обороны «Еж-2022». Их сопровождают ряд учений НАТО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главный штаб эстонских Сил обороны.



«В ходе учений будет проверена боеготовность Сил обороны и их способность реагировать на международные угрозы. Главное внимание будет уделено проверке готовности 2-й пехотной бригады и Центра стратегических коммуникаций киберкомандования, — заявили агентству в пресс-службе штаба.



Учения продлятся до 3 июня почти на всей территории страны. В них примут участие сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морской флот, ополчение «Кайтселийт», а также киберкомандование — всего около 15 тысяч военнослужащих Сил обороны и военнослужащих стран-союзников и стран-партнеров, в частности дислоцированная в Эстонии боевая группа НАТО.

