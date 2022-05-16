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    В Эстонии начинаются крупнейшие военные маневры

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    14 комментариев

    В Эстонии 16 мая стартуют крупнейшие учения Сил обороны «Еж-2022». Их сопровождают ряд учений НАТО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главный штаб эстонских Сил обороны.

    «В ходе учений будет проверена боеготовность Сил обороны и их способность реагировать на международные угрозы. Главное внимание будет уделено проверке готовности 2-й пехотной бригады и Центра стратегических коммуникаций киберкомандования, — заявили агентству в пресс-службе штаба.

    Учения продлятся до 3 июня почти на всей территории страны. В них примут участие сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морской флот, ополчение «Кайтселийт», а также киберкомандование — всего около 15 тысяч военнослужащих Сил обороны и военнослужащих стран-союзников и стран-партнеров, в частности дислоцированная в Эстонии боевая группа НАТО.

    Одновременно в регионе проходит ещё ряд учений. Латвия организовала учения Namejs, на которых среди прочего отрабатывается трансграничное сотрудничество с эстонскими военными. Северная дивизия НАТО проведёт учения Knight Legion. Морские пехотинцы США в рамках учений Defender Europe будут взаимодействовать с эстонскими военнослужащими на острове Сааремаа и проведут боевые стрельбы на море.

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    Комментарии (14)

    265056402
    прикалываетесь, а хохлы на электробайках там экономят бензин, писали в новости.
    А эти учения конечно круто, но ёжик уязвим в воде.
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    Ого!(с)
    VKuser199962806
    4 танка и целая бочка шпрот?
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