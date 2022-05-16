Аномальное летнее тепло в европейской части России может прийти в июле

Лето в европейской части России, по прогнозам синоптиков, будет тёплым, но без экстремальных отклонений. До конца мая погода останется прохладной.



«В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города. Напомню, что для Москвы это приблизительно 11,5 градуса ночью и 21,7 градуса днем», — рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik, опубликованном 16 мая.

