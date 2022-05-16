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    Аномальное летнее тепло в европейской части России может прийти в июле

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    8 комментариев
    Лето 2021 года в Петербурге
    Лето 2021 года в ПетербургеФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Лето в европейской части России, по прогнозам синоптиков, будет тёплым, но без экстремальных отклонений. До конца мая погода останется прохладной.

    «В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города. Напомню, что для Москвы это приблизительно 11,5 градуса ночью и 21,7 градуса днем», — рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik, опубликованном 16 мая.

    В июне осадки будет соответствовать норме, только на востоке европейской части возможно «переувлажнение» на 20–40%, отметил Тишковец.

    В июле и августе, по его словам, предположительно, будет теплее нормы.

    «Июль будет теплее, чем он должен быть, в средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5–1 градус, местами даже 2 градуса, так что июль будет вполне комфортный. Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса. Так что нас ждет умеренно теплое лето», — резюмировал синоптик.

    Напомним, летом 2021 года в Петербурге несколько раз были побиты температурные рекорды.

    Лето 2021 года в Петербурге
    Лето 2021 года в ПетербургеФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (8)

    mynine
    Новости про погоду из разряда "что сказать, если говорить нечего".
    Нет никаких сколько-то точных прогнозов далее, чем на неделю - огромное число малопредсказуемых факторов приводит к хаотичному поведению системы.
    Почти наверняка можно сказать только, что погода будет отличаться от средней для летних месяцев в пределах пары градусов в ту или иную сторону.
    angel of death
    в прошлом году было +32, +34 и это в Питере.... чуть не сдох...
    в этом году это называется "умеренное тепло"? для города, который обычно лето пребывает в дождях?

    в Индии уже вроде за +50 скакануло... так что денег нет, но мы будем держаться за поручень... передаём за проезд =))))
    Дежурный по объединению
    Помнится, не далее как пару недель назад, все эти колесовы с тишковцами успокаивали дорогих рассеян, что этим летом никаких аномалий не планируется.
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