Аномальное летнее тепло в европейской части России может прийти в июле

Лето в европейской части России, по прогнозам синоптиков, будет тёплым, но без экстремальных отклонений. До конца мая погода останется прохладной.
«В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города. Напомню, что для Москвы это приблизительно 11,5 градуса ночью и 21,7 градуса днем», — рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik, опубликованном 16 мая.
В июне осадки будет соответствовать норме, только на востоке европейской части возможно «переувлажнение» на 20–40%, отметил Тишковец.
В июле и августе, по его словам, предположительно, будет теплее нормы.
«Июль будет теплее, чем он должен быть, в средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5–1 градус, местами даже 2 градуса, так что июль будет вполне комфортный. Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса. Так что нас ждет умеренно теплое лето», — резюмировал синоптик.
Напомним, летом 2021 года в Петербурге несколько раз были побиты температурные рекорды.