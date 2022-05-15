Водителя и пассажира спасают врачи после ДТП на севере Петербурга

Белый «Хёндэ Солярис» врезался в трамвай утром 15 мая на проспекте Испытателей в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель и поделился видеозаписью с места ДТП. На кадрах — машина, которую можно сдавать в утиль. На дверце с водительской стороны — следы крови.
читатель «Фонтанки»
В УГИБДД сообщили, что авария произошла в 7.15 у дома 2/3 по проспекту Испытателей. Водитель «Соляриса» проехал на красный и столкнулся с трамваем, который ехал в парк без пассажиров. В результате ДТП мужчина за рулем получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его пассажирку также увезли на скорой, но в состоянии средней тяжести.