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    Водителя и пассажира спасают врачи после ДТП на севере Петербурга

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    2 комментария

    Белый «Хёндэ Солярис» врезался в трамвай утром 15 мая на проспекте Испытателей в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель и поделился видеозаписью с места ДТП. На кадрах — машина, которую можно сдавать в утиль. На дверце с водительской стороны — следы крови.

    читатель «Фонтанки»

    В УГИБДД сообщили, что авария произошла в 7.15 у дома 2/3 по проспекту Испытателей. Водитель «Соляриса» проехал на красный и столкнулся с трамваем, который ехал в парк без пассажиров. В результате ДТП мужчина за рулем получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его пассажирку также увезли на скорой, но в состоянии средней тяжести.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (2)

    NoName1234
    Ставлю на чёрное…
    Ну а вообще солярий - просто консервная банка… металл гов….
    lenten
    Спасибо трамваю, спас кого-то.
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