В аварии на М-10 погибли двое, три водителя в больнице

Стали известны подробности аварии на трассе М-10 возле поселка Ушаки. По предварительной информации, скончалась пожилая супружеская пара.

Как пишет 47news, кроме легковых KIA и Mitsubishi, в аварию попал грузовик «Дав». Известно, что все три водителя — 62-летний из «Митсубиси», 42-летняя женщина из «Киа» и 64-летний водитель грузовика — госпитализированы.

Также среди пострадавших пассажирка из «японца». Ранее сообщалось об одной погибшей. Женщине было 69 лет. Ее и второго пассажира, которого пытались спасти врачи, пришлось вырезать из машины. Мужчина скончался. По неподтвержденной пока информации, они были супругами.