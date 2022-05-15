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    В аварии на М-10 погибли двое, три водителя в больнице

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    15 комментариев

    Стали известны подробности аварии на трассе М-10 возле поселка Ушаки. По предварительной информации, скончалась пожилая супружеская пара.

    Как пишет 47news, кроме легковых KIA и Mitsubishi, в аварию попал грузовик «Дав». Известно, что все три водителя — 62-летний из «Митсубиси», 42-летняя женщина из «Киа» и 64-летний водитель грузовика — госпитализированы.

    Также среди пострадавших пассажирка из «японца». Ранее сообщалось об одной погибшей. Женщине было 69 лет. Ее и второго пассажира, которого пытались спасти врачи, пришлось вырезать из машины. Мужчина скончался. По неподтвержденной пока информации, они были супругами.

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    Комментарии (15)

    Alexey_5e4cc6c9ac197
    Там едут минимум 80 км в час. Катастрофа, которая ни могла не произойти, к сожалению.
    hal9000
    В Ушаках вроде 40 ограничение..
    Dmitry Bu
    В Ушаках бетонного разделителя нет. Хотя в ЛО на М10 по всей трассе уже несколько лет как стоит бетонный отбойник между полосами почти везде. На Ушаках наверное деньги кончились.
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