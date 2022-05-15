«Зенит» избежал поражения в матче со «Спартаком»

Вничью завершился матч 29-го тура чемпионата РПЛ «Зенит» — «Спартак». Встреча проходила 15 мая в Москве. Финальный свисток зафиксировал счет 1:1.
«Спартак» забил первым. На 49-й минуте отличился Александр Соболев. «Зенит» ответил уже в добавленное время. Андрей Мостовой реализовал пенальти за нарушение на Александре Ерохине.
Для «Зенита» эта игра не имела значения. Ранее сине-бело-голубые оформили чемпионство, которое стало для них девятым в истории и четвертым подряд.
Заключительный матч чемпионата «Зенит» проведет 21 мая на выезде против «Нижнего Новгорода».