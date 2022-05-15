«Зенит» избежал поражения в матче со «Спартаком»

«Спартак» забил первым. На 49-й минуте отличился Александр Соболев. «Зенит» ответил уже в добавленное время. Андрей Мостовой реализовал пенальти за нарушение на Александре Ерохине.



Для «Зенита» эта игра не имела значения. Ранее сине-бело-голубые оформили чемпионство, которое стало для них девятым в истории и четвертым подряд.

Заключительный матч чемпионата «Зенит» проведет 21 мая на выезде против «Нижнего Новгорода».