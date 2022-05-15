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    «Зенит» избежал поражения в матче со «Спартаком»

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    4 комментария

    Вничью завершился матч 29-го тура чемпионата РПЛ «Зенит» — «Спартак». Встреча проходила 15 мая в Москве. Финальный свисток зафиксировал счет 1:1.

    «Спартак» забил первым. На 49-й минуте отличился Александр Соболев. «Зенит» ответил уже в добавленное время. Андрей Мостовой реализовал пенальти за нарушение на Александре Ерохине.

    Для «Зенита» эта игра не имела значения. Ранее сине-бело-голубые оформили чемпионство, которое стало для них девятым в истории и четвертым подряд.

    Заключительный матч чемпионата «Зенит» проведет 21 мая на выезде против «Нижнего Новгорода».

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    Комментарии (4)

    случайный_5e4ce4e84d5e3
    Спартак забил гол после нарушения, вар предъявил судье, он посмотрел и сказал - норм! ровно за такое же нарушение удалили зенитовца Кузяева 3 месяцами раньше, сначала жёлтая, после красная, 1 в 1, сегодня же за это самое не дали даже жёлтую карточку, через 30 секунд после этого Спартак забил гол. Зенит забил гол без пенальти, но судья свистнул и назначил пенальти после забитого Зенитом гола, ибо пенальти 70/30 нужно ещё забить, ну и по мелочи, судья должен был давать жёлтую карточку спартаковцу на 34 минуте, тогда на 75 минуте эта карточка стала бы второй, и дальше игра мясных в меньшинстве 15 минут, а это были бы похороны
    Karl_Ivanovich
    Матч был не нужен обоим участникам: "Зенит" уже чемпион, "Спартаку" уже не угрожает "зона стыков".
    Cleverowl
    Даже промосковские СМИ пишут такие заголовки: «Зенит» благодаря пенальти вырвал ничью в матче со «Спартаком».
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