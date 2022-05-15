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    На М-10 под Тосно в лобовом столкновении погибла женщина

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    3 комментария

    Пассажирка «Митсубиси» погибла в аварии на трассе М-10 «Россия» днем 15 мая. Второй пассажир в больнице.

    Как пишет 47news, «Киа» и «Митсубиси» столкнулись на М-10 после трех часов дня. Удар был лобовым.

    Пострадавшего и погибшую из машины пришлось вырезать. Оба водителя, несмотря на состояние машин, остались живы.

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    Комментарии (3)

    rs9313446
    с тем контингентом за рулём который сейчас перемещается по дорогам общего пользования разделитель должен быть везде, даже на двухполосках. Люди гибнут и калечатся пачками из за того что у многих в голове творог.
    Dmitry Bu
    В Ушаках бетонного разделителя нет. Хотя в ЛО на М10 по всей трассе уже несколько лет как стоит бетонный отбойник между полосами почти везде. На Ушаках наверное деньги кончились.
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