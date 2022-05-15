В Лондоне моментально раскупили барби в образе королевы Елизаветы

В честь 70-летнего юбилея королевства Елизаветы II американская компания Mattel выпустила ограниченную серию кукол Барби. Их раскупили буквально за несколько секунд.
О распроданной серии 15 мая пишет Guardian со ссылкой на заявление универмага John Lewis. Сколько именно кукол поступило в продажу не уточняется. Известно, что их продавали по 115 долларов. Сейчас же на eBay можно найти эти игрушки в два раза дороже.
96-летняя королева взошла на престол в 1952 году. Она старейший и самый долгоправящий глава государства в мире.