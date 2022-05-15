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    В Лондоне моментально раскупили барби в образе королевы Елизаветы

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    15 комментариев

    В честь 70-летнего юбилея королевства Елизаветы II американская компания Mattel выпустила ограниченную серию кукол Барби. Их раскупили буквально за несколько секунд.

    О распроданной серии 15 мая пишет Guardian со ссылкой на заявление универмага John Lewis. Сколько именно кукол поступило в продажу не уточняется. Известно, что их продавали по 115 долларов. Сейчас же на eBay можно найти эти игрушки в два раза дороже.

    96-летняя королева взошла на престол в 1952 году. Она старейший и самый долгоправящий глава государства в мире.

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    Комментарии (15)

    TheBest
    у них похоже кроме однополых отношений пользуется спросом и гра@филия…
    Денеб
    Почему бы нам не поддержать почин британцев? Представляете, Валька-Стакан в виде Барби!
    Дежурный по объединению
    Хе. А если выпустить куклу в виде Кабаевой?! Этож даже по магазинам развозить не придется!
    И почему я не бизнесмен??
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