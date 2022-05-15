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    Джинсовую фабрику под Ростовом потушили

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    6 комментариев

    Цех фабрики «Глории Джинс» в городе Шахты Ростовской области потушили спасатели 15 мая. Горело на 450 «квадратах».

    Как пишет издание DonDay, на ликвидацию пожара спасателям понадобилось полтора часа. Несмотря на сильный ветер, они смогли локализовать пламя на 450 квадратных метрах. Пострадавших нет.

    Проверку начала региональная прокуратура. Надзор намерен выяснить, как на фабрике обстояли дела с противопожарной безопасностью.

    Фабрика принадлежит компании «Глория Джинс». Она появилась в России в конце 80-х годов как джинсовый комбинат. У компании больше 600 магазинов.

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    Комментарии (6)

    Денеб
    Импортозамещение не удалось? Уже земля под ногами горит?
    Karl_Ivanovich
    А что "глория джинс" тоже считаются джинсами?
    Local
    Новый писк моды:джинсы с подпалиной.
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